Nova edició del curs de formació per a organistes d'Església de Montserrat

Eldese celebrarà enguany del 21 al 26 d'agost. Serà la 31a edició i està adreçat a tots aquells qui exerceixen d', a estudiants que volen aprofundir el seu repertori d'orgue i a tots els qui, amb un o altre instrument, presten un servei musical a la litúrgia. El temari del Curset se centra en l'orgue com ai de repertori litúrgic. El nivell bàsic recomanat per a la inscripció és el Cicle inicial de Grau mitjà o bé Grau elemental o l'equivalent.Lesal curset seran: Cant gregorià, Teologia sagramental, Teoria, pràctica i anàlisi de l'acompanyament tonal i modal, Tècnica organística, i Repertori litúrgic a partir de les obres que cada alumne voldrà treballar.Els professors seran el, monjo de Montserrat (Teologia sagramental);, monjo director del cor monàstic (Cant gregorià);, monjo i organista (Acompanyament i repertori);, organista assistent de la catedral de Girona (Tècnica, Acompanyament i Repertori);, organista i mestre de capella de la Basílica de la Concepció de Barcelona (Tècnica, Acompanyament i Repertori);, organista de la catedral de Perpinyà (Acompanyament i Repertori), i, professor d'orgue i diplomat en música sacra (Acompanyament i repertori).El curset també inclou lesL'evolució de la música, a càrrec del professor, organista i mestre de capella Lorién Santana; Magí Puntí (1815-1881). Organista, mestre de capella, compositor i pedagog, a càrrec de la musicòloga, i La cobla i els seus instruments, a càrrec del compositor. Igualment, els participants assistiran aldel curs, que oferirà Pierre Vidal, organista de la catedral de Perpinyà, dilluns 21 d'agost a les 19.30h, i al de cloenda, de, organista de la basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, divendres 25, a les 19.30h. Ambdós tindran lloc a laEl Curset de Formació per a Organistes d'Església de Montserrat s'ofereix a totes les diòcesis catalanes, amb el patronatge de la, la(Ateneu Universitari Sant Pacià) i la. El coordinador del Curset és el G. Ramon Oranias. Informació i inscripcions:(Tel. 626 924 414 / correu-e mdcasanovas51@gmail.com ).