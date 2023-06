Baralla entre dos grups nombrosos d'individus a la plaça Valldaura de Manresa aquest dissabte al matí

Ladeha viscut aquest dissabte al matí unade persones molt nombrosos que ha finalitzat amb laacusat d'un presumpte delicte d'atemptat als agents de l'autoritat i un altre d'amenaces.A les 6 del matí elshan rebut l'avís d'una baralla entre dos grups d'individus molt nombrosos a la plaça Valldaura de Manresa. Quan han arribat a lloc un dels grups ja havia marxat, però mentre els agentsdel que havia passat, un grup ha entrat a la plaçaels membres de l'altre grup, tot i que la policia catalana no ha pogut determinar si era elde la baralla inicial.Els agents han fet unper a separar els dos grups mentre feien mediació. Un dels individus, però, ha intentatpolicial per agredir un membre de l'altre grup, però ha estatper amenaces i per atemptat a agents de l'autoritat.Finalment, els dos grups s'han anat dissolent fins que ha tornat la calma. A la policia no li consta que hi hagi cap