Manresa obre la convocatòria per al segon viver d'artesania, que s'ubicarà a la Plana de l'Om

Aliança amb Ampans, en l'impuls del segon viver

Fomentar l'artesania

L'ha obert la convocatòria per al segon, que en aquest cas estarà ubicat a la Plana de l'Om número 7, als baixos de la. Les persones que hi vulguin optar han d'escriure un correu electrònic a proempresa@ajmanresa.cat , indicant en l'assumpte "Demanda d'espai al viver comercial Plana de l'Om". Hi ha temps fins al 27 de juny.El funcionament del nou viver serà molt similar al que ja funciona a la, que sota el nom deacull, des del desembre del 2020, tres propostes comercials d'artesania. A la Plana de l'Om, el nou local també disposa de tres zones -de 33 metres quadrats cadascuna- perquè tres persones puguin iniciar ladel seu producte artesanal a un preu de. Per donar continuïtat al projecte inicial de la Muralla, aquest nou viver s'ha batejat amb el nom deSegons les bases de la convocatòria, s'hi podrà allotjar qualsevol activitat comercial. Caldrà desenvolupar un projecte empresarial que impliqui la creació d'una nova empresa o la consolidació d'una de recent. Es faran contractes d'arrendament per una durada de, que es podran prorrogar un any més. El preu del lloguer serà de 193 euros, xifra que inclou l'IVA i els subministraments.El segon viver d'artesania de Manresa s'ha gestat amb la col·laboració d', que projectava en aquest local un espai d'exposició i botiga de productes d', en la seva aposta per acostar-se als municipis i tenir presència en la vida comunitària. L'Ajuntament va proposar a la fundació ferd'aquest espai mitjançant un lloguer assequible per acollir el segon viver d'artesans de la ciutat. Ampans hi portarà a terme un projecte d'amb l'elaboració in situ de productes d'artesania, i també d'exposició i venda dels, articles de disseny que crea amb palets que van a rebuig, i articles regal, compartint espai amb els artesans que s'hi allotjaran.Amb el nou viver, l'Ajuntament de Manresa pretén fomentar l'i la visualització de nous projectes i apuntalar comercialment el. L'objectiu és que les persones interessades en obrir nous negocis puguin disposar d'un local a un preu assequible que les ajudi a començar, i que un cop acabat el període de temps establert (d'un màxim de cinc anys) facin el pas d'obrir el seu propi local al Centre Històric, deixant pas lliure a una nova fornada d'artesans i artesanes que podran iniciar la seva aventura als vivers.En el cas del viver de la Plana, a més, el projecte permet mostrarde la ciutat, ja que el local està ubicat als baixos de la Casa Oller (segles XIV-XVIII), declarada(BCIL).