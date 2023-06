Sant Vicenç de Castellet presentarà públicament la nova comunitat energètica creada pel veïnat

Assessorament personalitzat i activitat divulgativa

presentarà públicament la novacreada pels veïns i veïnes del municipi. Ho farà dimecres vinent en el marc dels actes de la. L'acte, organitzat per, comptarà amb les intervencions de, enginyer i divulgador en política energètica, i de Ramon Roig, impulsor de la comunitat energèticai es farà a la Biblioteca Municipal a les 7 de la tarda. En aquest equipament s'organitzarà una visita per conèixer com funciona la nova instal·lacióhabilitada a la teulada. Serà el 29 de juny a 2/4 de 7 de la tarda i es comptarà amb la col·laboració de l'L'Ajuntament s'ha adherit, un any més, a la setmana europea per promoure l'i les energies renovables i donar un impuls a les accions incloses en el marc delde Sant Vicenç de Castellet.El dijous 22 de juny s'organitzarà una sessió d'amb consells i recomanacions per als veïns i veïnes que tinguin dubtes en aquesta matèria. Serà de 10 del matí a les 2 del migdia (Ajuntament) i de 16 a 20 hores (Biblioteca). La sessió és gratuïta i cal confirmar la cita a través del correu svc.mediambient@svc.cat o bé al telèfon 93 693 06 11 (extensió 2).Els actes es completaran amb l'activitat divulgativa, el 23 de juny al matí en el marc del mercat setmanal, en què els participants podran elaborar les seves pròpies crispetes mentre pedalen. En aquest mateix espai es farà difusió de la comunitat energètica per tal de sumar noves adhesions a través del punt informatiu Castellet Sostenible.La Setmana Europea de l'Energia Sostenible compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, i de l'Agència Comarcal de l'Energia del Consell Comarcal del Bages.