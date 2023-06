La quarta Trobada de Gegants dona el tret de sortida a les Festes de Valldaura

Afectacions de trànsit per les festes al barri

La quartadonarà el tret de sortida a lesaquest dissabte. La plantada de gegants es farà a les 5 de la tarda a la, on a 3/4 de 6 s'estrenarà la nova figura. A les 6 de la tarda es farà una audició de grallers a càrrec de l'dels. A 2/4 de 7 de la tarda començarà la cercavila de gegants pels carrers del barri i, finalment, a les 8 del vespre hi haurà la ballada, de nou a la plaça Vuit de Març.Les festes continuaran el següent, 17 i 18 de juny, amb el gruix d'activitats.L'ha informat que els pròxims dissabtes 10 i 17 i diumenge 18 de juny, amb motiu de la celebració de les festes al barri de Valldaura, organitzades per l'Associació de Veïns de Valldaura, hi haurà diverses afectacions al trànsit.Dissabte esla plaça 8 de març de les 15 h a les 23 h i amb motiu de la cercavila pel barri es faran talls de trànsit puntuals i progressius per part de la Policia Local, a partir de les 18.30 h i en el recorregut: plaça 8 de març, carrer del Cos, carrer Ferrer Vidal, carrer Previsió, carrer Francesc Moragas, carrer Joan Vilanova, carrer Prudenci Comellas, carrer Dos de Maig, carretera de Cardona, Muralla Sant Francesc, carrer del Cós i plaça 8 de Març.I al, tant dissabte 17 com diumenge 18 de juny, es tallarà la plaça 8 de març de les 8 h a les 23 h.