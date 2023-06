Un centenar i mig de cantaires celebraran la novena edició del Cardona Canta

Aquest diumenge, l'acollirà la novena edició del certamen, una jornada de germanor coral que enguany comptarà amb la participació d'un nodrit cor de les Terres de Ponent: laOrganitzat per la Coral Cardonina des del 2013, Cardona Canta acull anualment la visita d'un cor convidat que, després de passar una jornada cultural a la vila, visitant el patrimoni històric i natural que atresora i degustant la seva gastronomia, culmina amb la celebració d'unamb la participació dels diferents cors del municipi. La formació convidada d'aquesta novena edició és la Coral Maristes Montserrat, unque compta amb una vuitantena llarga de cantaires i que està dirigit perNascuda l'any 2001, la Coral Maristes Montserrat s'ha distingit per ladel seu repertori, així com per la desimboltura de les seves interpretacions. Durant tots aquests anys, el cor, com ara a Benasque, Vall de Boí, Vall de Núria, Euskal Herria, Cerdanya, Montserrat, Solsonès, Monestir de Poblet, Navarra, Andorra, Prades, Rialp. Més enllà dels Pirineus, també s'ha pogut escoltar a Praga i, properament, a Finlàndia. Al seu torn, l'entitat és l'organitzadora de la trobada, un aplec singular que aglutina una trentena de corals de Catalunya i ha portat la música a escenaris singulars de Lleida.A Cardona, actuarà durant la primera part del concert amb una variada selecció de pecesi de cants tradicionals, entre les quals obres de, entre d'altres. La segona part del concert, es podrà escoltar las formacions cardonines: la, el conjunt, eli, finalment, la. Precisament, aquesta darrera entitat té prevista l'estrena d'una sardana dedicada a aquest aplec coral que porta per nom Canta Cardona, composta perTalment com en la passada edició, el certamen d'enguany també està dedicat a un aniversari especial. Si l'any passat se sumava a la celebració del centenari del mestre, aquesta edició s'afegeix a la commemoració del 600 aniversari de l'arribada a Cardona de la imatge gòtica de la, motiu pel qual s'interpretarà com a cant conjunt del concert els goigs que dos artistes locals van dedicar a la patrona de la vila, el poetai el músicEl concert tindrà lloc el proper diumenge 11 de juny, a 2/4 de 7 de la tarda, a l'església parroquial de Cardona. Les localitats podran adquirir-se mitja hora abans de l'inici a les taquilles habilitades a l', a un preu de 10 euros. Com en anteriors edicions, aquesta jornada compta amb el suport de l'Ajuntament de Cardona, la Fundació Cardona Històrica, la Parròquia cardonina i el Museu de Sal Josep Arnau.