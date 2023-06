Manresa estrena un mural fresc i desenfadat sobre la vinya i el vi en el marc del Vi_suals

Fira ViBa, un programa 100% Bages que es consolida

compta des d'aquesta setmana amb una obra permanent a l'aire lliure que uneix. Es tracta d'una pintura mural de l'artista(Ferran Manalbens) que mostra eldes d'un punt de vista fresc, esbojarrat i amb una paleta de colors molt saturada i brillant. L'obra, emmarcada en el projectei la, es pot veure a la confluència entre l'avinguda Bases de Manresa i l'avinguda Universitària.FMF,, és un artista graduat en Belles Arts que ha treballat en l'entorn més clandestí de la cultura urbana i l'art de carrer i es caracteritza pel seu estil fresc, despreocupat i lliure que ha deixat reflectit en el mural, juntament amb personatges divertits i esbojarrats.La mostra artística ha deixat enrere l'exposició col·lectiva d'altres anys per transmutar cap a unai a càrrec d'un sol artista, que deixa a la ciutat una obra relacionada amb el món de la vinya i el vi de la comarca, amb l'objectiu d'enfortir la relació entre el patrimoni vitivinícola i el patrimoni artístic.Amb una trajectòria de deu anys, el projecte Vi_suals compta amb la complicitat de la, l', la(TAVCC).El projecte Vi_suals és una de les activitats relacionades amb Fira ViBa, una edició, la d'enguany, que l'organització valoratant en assistents, com en programació i oferta gastronòmica. És per això que l'organització qualifica el 2023 com a "any de la consolidació".En aquesta edició han passat per l'del pati del Casino unes 2.500 persones que han gaudit del vi, la música i la gastronomia en un ambient distès, mentre que unes 3.000 han participat en les diverses activitats que s'han organitzat al voltant de la Fira com ara les visites de patrimoni, a cellers, la Nit del Picapolls, el sopar de la Fira i els tastos, entre altres. També s'ha notat un augment de visitants de fora de la comarca, un dels objectius marcats per l'edició d'aquest any que fa pensar en una bona evolució del projecte.L'organització de Fira ViBa també remarca la bona acollida de les dues novetats 2023, lai les, i ha destacat el centenar de referències diferents de vins que s'hi ha pogut trobar i l'àmplia oferta gastronòmica tant en restaurants, com en foodtrucks i estands.Elsde la Fira ViBa són l'Ajuntament de Manresa, la Ruta del vi DO Pla de Bages dinamitzada pel Consell Comarcal del Bages i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages i l'associació de privats Bages Impuls. La iniciativa rep el suport també de la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Productes de la Terra i la Generalitat de Catalunya.