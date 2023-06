L'Ajuntament de Manresa nega que les obres de la nova seu de la Generalitat hagin afectat la muralla de la ciutat

L'ha emès un comunicat per desmentir "categòricament" la informació donada pel diari Regió7 en la seva edició d'aquest divendres, on assegura que lesper construir lahan afectat "un bon tram de la filada superior" de la-coneguda com a muralla d'en Jaffa-, ubicada entre els carrers Galceran Andreu i Codinella. També diu que "al mur medieval hi" a conseqüència de les obres i que l'empresa responsable de l'enderroc "ho".L'Ajuntament aclareix que la informació donada per Regió7 "". Els carreus que el diari afirma que falten "ja". Pel que fa al formigó que afirma que l'empresa ha tapat, "la informació". El formigó ja hi era abans de les obres i per això, el consistori aporta les imatges que acompanyen el comunicat (que es pot veure a l'encapçalament). En concret, forma part del carrer Codinella, en el seude Manresa. Sobre del formigó, hi havia la barana, tal com s'observa també en les imatges. L'estat de la muralla i del carrer, amb la solera de formigó i la barana metàl·lica, existeix des de la darrera reforma feta al carrer, feta fa anys.L'Ajuntament lamenta la publicació, "que no inclouni recull la visió de cap expert en patrimoni", com hauria estat convenient. Per aquest motiu,a Regió7.L'Ajuntament de Manresa recorda que darrere de qualsevol obra hi ha, en aquest cas especialitzades, que han estat contractades per desenvolupar els treballs. En aquest sentit, el consistori fa notar que ha rebut elque està executant els enderrocs i de l'empresa que està fent elde l'obra per la notícia publicada aquest divendres. Les empreses entenen que la informació publicada a Regió7 els pot causar uni, en aquest sentit, demanen també una rectificació al diari i deixen laLa notícia que les obres per a la construcció de la nova seu de la Generalitat podien haver afectat part del mur medieval la va oferir Regió7 en la seva edició del 2 de juny, recollint la preocupació deli delspel fet que part de la runa de l'enderroc s'havia dipositat sobre la muralla. En aquells moments, tant la Generalitat de Catalunya com l'Ajuntament de Manresa van informar que, en principi, la possible afectació sobre el mur semblava mínima, però que en tot cas el seguiment arqueològic que s'estava fent de les obres determinaria l'afectació real un cop retirada la runa.Aquest dijous 8 de juny els operaris, amb el seguiment dels arqueòlegs, van acabar dei es va copsar que no hi havia afectació. Amb tot, Generalitat i Ajuntament estaven a l'espera de rebre l'per tal de poder informar amb pulcritud i arguments dels experts a la premsa. La sorpresa de les institucions i de les empreses involucrades ha estat la informació que s'han trobat aquest divendres a Regió7.