Paco Cachinero iniciarà la seva tercera etapa com a entrenador del Covisa Manresa

és l'entrenador que substituiràa la banqueta dela partir de la propera temporada, segons ha informat el club a les xarxes socials. D'aquesta manera, el tècnic de Badalona iniciarà la sevaa la capital del Bages després de ser-ho del 2012 al 2014, i la temporada 2018/19.Va iniciar la seva carrera a la banqueta de juvenil de l'la temporada 1998/99. del que la 2001/02 va encarregar-se del primer equip a Primera Nacional B, fins a 2004. Després va passar a entrenar el, primer a Segona Divisió, i entre la temporada 2005/05 fins a la 2008/09 a Primera Nacional A. El 2010 es va fer càrrec dela Segona Divisió B fins a la temporada 2011/12.La temporada següent va iniciar la seva primera etapa al, on va aconseguir quedar quart a, i es va classificar per a la Final a quatre de la. Al Manresa FS també va entrenar-lo la temporada següent, la 2013/14. Entre 2016 i la temporada 2017/18 va entrenar el, també de Segona Divisió B, on va ser campió de lliga la temporada 2016/17. Finalment, la temporada 2018/19 va tornar a Manresa on va classificar l'equip en segona posició a la Segona Divisió B.