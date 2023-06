De llibreria tècnica a l'extraradi de Manresa a referent de la ciutat: la Parcir fa 50 anys

Tot comença amb la venda d'enciclopèdies a domicili

Marià Pardo recolzat al taulell de la Parcir del carrer Barcelona Foto: Arxiu familiar

Francisca Circuns al taulell de la 'nova' Parcir Foto: Arxiu familiar

Què hi té a veure l'arqueologia en tot plegat?

Daura i Pardo davant de la llibreria Foto: AFT

Creixement ferm i sostingut

La Petit Parcir, una bona idea en un moment desencertat

Aportar a la ciutat i divulgar cultura

Albert Espinosa signant exemplars del llibre 'Si tu em dius vine... Ho deixo tot' a la Petit Parcir Foto: Arxiu familiar

Records i anècdotes per parar un tren

Xavier Grasset al pis de baix de la nova Parcir, l'any 1999 Foto: Arxiu familiar

Una lectura dramatitzada amb Pere Arquillué i Rafel Plana per celebrar l'aniversari

Andreu Buenafuente i l'equip de La Cosa Nostra en la presentació de 'Digue'm agosarat', l'any 2000 Foto: Arxiu familiar

"Ja faque existim i està bé, però tampoc volem donar més transcendència a l'efemèride: el més important per a nosaltres és seguir treballant com fins ara, amb, vitalitat i". Aquesta frase expressada perdefineix a la perfecció el caràcter del negoci que regenta colze a colze amb la seva dona,; un negoci que va començar discretament però que a còpia d'hores i hores (i encara més hores) de feina i, va aconseguir créixer i fer-se un lloc a la ciutat fins al punt que avui, cinquanta anys després, podríem dir que és unali part de ladintre del seu sector.El secret? Ser-hi, ser-hi i ser-hi. I ja no només amb un perfil a les(on cada dia hi pengen vídeos amb recomanacions literàries), sinó també apostant per(només els dies festius) o per potenciara Manresa i voltants.Aquestaen l'òrbita cultural del territori ha aconseguit que siguin ben poques les persones que no coneixen la. I sí, diem Parcir perquè tot i que el nom oficial sigui, a aquestes alçades a ningú li cal especificar el producte que s'hi comercialitza. Un producte que, per cert, és l'únic que la clientela hi trobarà: "A diferència de la gran majoria de llibreries, nosaltres som de les poques de Catalunya que", assenyala Daura, que encara afegeix un altre aspecte que els fa singulars: "Tenim unque recupera, en certa manera, la tradició ja perduda en què els llibreters eren, alhora,". Actualment,porta publicatsRemuntem-nos a finals dels anys seixanta., tintorer de professió, va decidir acceptar una feina deen horari extralaboral per complementar els ingressos familiars. "Era una personai amb una gran facilitat per tractar amb la gent, i no li va ser gens difícil acomplir amb el que se li demanava", explica Daura. Poc temps més tard, i veient que el negoci de la venda de llibres a domicili funcionava, va decidiri oferir altres tipus de. Com que las'engrandia i la possibilitat de seguir fent créixer aquella faceta comercial tenia tots els números de reeixir, Marià Pardo i la seva dona,, van decidir fer un cop de cap i obrir unaVan trobar un local al, una ubicació aleshores allunyada del centre de la ciutat -que era on hi havia la resta de llibreries. El van adequar i a mitjans delel van inaugurar sota el nom de Parcir, un vocable sorgit de la. "Al principi, més que una botiga de llibres pròpiament, l'establiment feia la funció de, ja que el volum fort de vendes les feia el meu pare a domicili", recorda Dolors Pardo Circuns, filla de l'emprenedor matrimoni i actual propietària del negoci. De fet, continua, "la que estava cada dia darrere el taulell de la llibreria era la meva mare, que s'encarregava de lai de tota la part".Durant els tres primers anys de vida de la Parcir, l'estoc que s'hi oferia era únicament d'obra tècnica i especialitzada. Va ser arran d'unesque van fer el 1976, que la família Pardo Circuns va aprofitar per introduir, una decisió que va ferencara més el negoci i que va obligar-los, sis anys més tard (1982), a buscaron encabir-hi tota la seva oferta. "Just en aquell moment, al carrer Guimerà cantonada amb Carrasco i Formiguera s'hi estava construint un edifici. La Francisca i el Marià van decidir comprar-ne els baixos i, quaranta-un anys després,", somriu Daura.Dolors Pardo és. Quan els seus pares van decidir engegar la Parcir ella tenia 12 anys. "Va ser una època en què em vaig sentir, perquè jo arribava a casa de l'escola i fins al cap de quatre hores ben bones ells no tornaven", recorda la filla, que no va ser fins que van inaugurar la nova botiga -l'any 1982-, que va implicar-se en el negoci. Durant aquells anys de més llibertat, però, sí que hi havia un dia a l'any en què l'hereva del matrimoni havia d'ajudar-los sí o sí: el de. "No recordo haver-ne viscut mai cap com una ‘persona normal': totes les Diades les heenormement!", exclama.No obstant, i malgrat que tot apuntava que elde Dolors Pardo Circuns estava dat i beneït, "vaig poder anar a laa fer la carrera que volia". Curiosa de mena, des de ben menuda que s'havia sentit atreta per tots aquells elements naturals vinculats al nostre: "Quan anava al camp sempre buscava pedres i coses per estudiar-les i investigar-les", riu. Així doncs, l'any 1981 va matricular-se aa la UB, amb especialitat en. "El primer curs vaig poder-lo fer bé i tranquil·la, però a partir del segon ja va tocar arremangar-me", diu. Als matins baixava en tren a Barcelona i al migdia se'n tornava a Manresa per treballar: "Laque els pares havien fet en el nou local era molt gran, i em necessitaven perquè tot rutllés".Un any abans que ella, i motivat per un professor de ciències socials que havia tingut a l', el també manresà Antoni Daura Jorba començava la carrera de Geografia i Història. Tot i viure a la mateixa ciutat i ser de la mateixa quinta, Daura i Pardo no es coneixien de res. L'atzar va fer-los coincidir l'estiu de 1982 en el marc d'unesarqueològiques a la Cova de la Guineu (Alt Penedès). A partir de llavors van començar a festejar.Un cop casats i amb la carrera a la butxaca, tenien dues opcions: "O provàvem sort en el món de lao agafàvem les regnes de la llibreria". Lectors apassionats i conscients que les sortides professionals del que havien estudiat eren "molt limitades", van decidir apostar per la segona. Què hagués passat amb el futur de la Parcir si algú dels dos hagués decidit cursar uns altres estudis, és una. El que està clar és que el paper de l'arqueologia dintre d'aquesta equació va ser determinant per assegurar-li unaDes que l'any 1986 van fer el relleu de la gestió de la llibreria, que no se n'hi han desvinculat ni un sol dia. "A ulls externs pot semblar que és una feina més o menys relaxada i tranquil·la, però res més lluny de la realitat", confessen els propietaris. Infinitat de, contacte constant amb les, taulells organitzats d'acord amb l', gestió de les, presència a les xarxes socials, esdeveniments culturals, edició dels llibres propis..."Per més hores que treballéssim, sempre ens quedaria feina per fer!", assegura Pardo, que és qui s'encarrega de les compres, del contacte amb els comercials i delde la llibreria. Ho fa en tàndem amb la Mònica, que ja fa vint-i-nou anys que hi treballa i que assegura que "la professionalitat, l'eficiència i la" dels propietaris són els ingredients principals pelque la Parcir ha anat experimentant al llarg del temps.Un exemple d'aquestque caracteritza el negoci el trobem amb l'obertura, l'any, de la, un espai independent ubicat al carrer Carrasco i Formiguera número 16 que pretenia centrar-se en, un gènere amb "dinàmica pròpia" i amb un públic potencialment fidel. "A l'inici funcionava molt bé, però elva arribar la grani tot va frenar-se molt", memora Antoni Daura, tot afegint que "quan vam veure que la situació d'inestabilitat social i financera no minvava, elvam decidir plegar veles". Per tant, doncs, "considero que no va ser perquè la idea fos desencertada, sinó perquè el moment en què la vam tenir, no ens va acompanyar".Des del 1985 i fins a dia d'avui, Llibres Parcir ha organitzat, la majoria de les quals dintre de les seves instal·lacions però també algunes en espais destacats de la ciutat. "també és un dels nostres pals de paller", remarca Daura, que vincula aquestaamb el naixement de Parcir Edicions Selectes, una editorial que en un inici va néixer per donar recer i fer d'altaveu de totes aquelles publicacions vinculades amb el territori o escrites per a algú de la comarca, però que des de fa uns quants anys acull tot tipus de, vinguin d'on vinguin."El que ens diferencia d'altres editorials més grans -amb les quals no ens volem ni ens podem comparar- és que som: ens adaptem a cada llibre en particular i donem molta llibertat als autors", subratlla el gerent de la Parcir.Cinquanta anys donen per molt. Les parets de la Parcir acumulen, algunes de les quals Pardo i Daura preserven en. Quan agafen els àlbums que tenen guardats en caixes, se'ls esbossa un somriure i no poden evitarquè passava en el moment just en què la càmera va captar la instantània. "Ostres! Aquesta és de quan van venir eli l'equip de La Cosa Nostra a presentar el llibre de monòlegs! La cua de gent que va venir arribava al carrer i tot!", deixa anar ella. "Per cua la que vam tenir quan va venir el, l'any 1996! No recordo res semblant!", respon ell. "Ai, el! Aquell dia, quan va acabar de presentar El món s'acaba, no recordo per què però ens vam posar a ballar", s'emociona Pardo. "També va ser una passada la presentació del Compta amb mi delal Teatre Conservatori", culmina Daura.Tot i els bons moments, que sempre són els que acostumen a pesar quan es mira enrere, les ànimes de la cèlebre llibreria manresana també recorden: "El juliol del 1998 vam fer obres a la llibreria, renovant l'entrada, el terra i les prestatgeries. Com que mai hem tancat per vacances, vam decidir que tampoc tancaríem llavors. Ara, mirant-ho amb perspectiva, va ser una! Ateníem els clients amb el fuster i els paletes treballant, amb una calor infernal i amb el local ple de pols. Quina època, aquella!", expliquen.La data exacta en què Marià Pardo i Francisca Circuns van apujar la persiana de la primera Parcir és una. Segons explica la seva filla, el més probable és que fos, "però la meva mare no ho recorda [el meu pare va morir fa deu anys] i no hem trobat documents que ens ajudin a treure'n l'aigua clara". És per això que ella i el seu marit no han hagut de filar prim per ajustar-se a un dia d'un mes concret per a celebrar elde la llibreria."Vam convenir de fer-ho un cop passat Sant Jordi, i en un, sense floritures ni romanticismes", comenta Daura, que continua: "Al cap i a la fi, aquest any en fem cinquanta, però la voluntat éssent molt conscients que, com passa en pràcticament tots els negocis, algun dia haurem de tancar definitivament". Tant ell com la seva dona parlen amb, sense deixar-se endur per la sensació agredolça de saber-se cada cop més a prop de lai amb el futur de la llibreria encara per decidir. "Ara som aquí i pensem que; el que hagi de venir ja vindrà i ho encararem quan toqui", sentencien.El que els toca encarar aquests dies són lesde la clientela per haver arribat al mig segle de vida. I no només de la clientela: també de nombrosos escriptors, de figures importants del món editorial i de càrrecs públics que el passat divendres van ser a la capital del Bages per celebrar,, l'aniversari de la Parcir.Els actes festius, però, encara no s'han acabat: el proper, a les, tindrà lloc, a l'auditori de l', la lectura dramatitzada, un recull dels dos debats platònics construïts al voltant de la condemna a mort de Sòcrates per part dels ciutadans d'Atenes. La lectura, que anirà a càrrec del reconegut actori del músic, estarà oberta a tota la ciutadania i comptarà amb unade celebració un cop s'acabi.