El femení de l'Avinent Manresa disputarà la seva cinquena final a la Divisió d'Honor diumenge

Representació manresana a la final

100 metres llisos. Laia Solà

200 metres llisos. Meritxell Tarragó

400 metres llisos. Laura Bou

800 metres llisos. Bethelhem Manzano

1500 metres llisos. Mercè Guerra

3000 metres llisos. Najwa Chouati

3000 obstacles. Marina Guerrero

100 m tanques. Emilia del Hoyo

400 m tanques. Helena Santacana

5.000 m marxa. Mar Juárez

Altura. Ona Bonet

Perxa. Nerea Pérez

Llargada. Elda Romeva

Triple. Nora Taher

Pes. Ainhoa Martínez

Disc. Mar Santanach

Martell. Montserrat Montañés

Javelina: Erika Sellart

Relleus 4x100. Del Hoyo, Santacana, Solà i Ellà Bestué

Relleus 4x400. Laura Bou, Xènia Pubill, Queralt Vallbona i Tarragó

L'equip femení de l'tornarà a disputar la final de lade la lliga de clubs estatal aquest diumenge a la tarda a l'estadi Vallhermoso de. La jornada es disputarà de les 5 de la tarda a 3/4 de 9 del vespre.Serà lade la formació manresana en una final per al titol de Divisió d'Honor d'atletisme, tancant, sigui quin sigui el resultat final de l'encontre, de forma brillant la seva novena temporada en laEn aquests nou anys, el femení de l'Avinent Manresa ha anat encadenanta la Divisió d'Honor: 13enes el 2015, novenes el 2016, 8enes el 2017, 11enes el 2018, 11enes el 2019, 7enes el 2020, 7enes el 2021, i 8enes el 2022.Madrid reunirà el bo i millor de l'de clubs: València CA, Playas de Castellón, FC Barcelona, At San Sebastián, Trops-Cueva de Nerja, Grupompleo Pamplona At, Unicaja Jaen i l'Avinent Manresa.Per a aquesta gran final, l'Avinent recupera a la triplista(lesionada, que no va poder estar en cap de les dues primeres jornades), i a les americanes, que ja es troben al Bages després de haver finalitzat el seu curs universitari 2023 a Estats Units. Per altra banda, no pot comptar per lesió amb la velocista murciana, ni amb la fondista de referència de l'atletisme manresà, que es troba dins la seva preparació de la Marató del Campionat del Mon d'Atletisme que es disputarà a Budapest a finals d'agost.