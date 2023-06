ERC Manresa aprova «explorar fórmules de govern alternatives» al pacte amb Junts

Una negociació basada en la desconfiança

Manresa 2023 Totes les dades Cens total: 52.279 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 25.348 48,48% Abstencions: 26.931 51,51% Vots nuls: 381 1,50% Vots en blanc: 470 1,88% Partit Vots % Regidors

L'a Manresa ha acordat per unanimitat, aquest dijous, "explorar fórmules de govern alternatives a la del pacte d'Esquerra i Junts". L'assemblea ha avalat continuar parlant amb els representants del PSC, Impulsem i Fem Manresa els, partits amb els quals ha detectat "bona sintonia" respecte els projectes de ciutat engegats en els darrers quatre anys i que, asseguren,sobre "els reptes que cal abordar per donar resposta al malestar d'una part de la ciutadania que s'ha posat de manifest a les darreres eleccions".ERC ha pres aquesta decisió després que en les tres reunions que han tingut amb Junts hagin percebut "una gran desorientació, ja que els representants de Junts manifesten reiteradament que no es fan seus prop d'unaper la ciutat". Fins i tot, afirmen els republicans, "han arribat a afirmar repetidament quela ciutat els darrers quatre anys".Junts, per la seva banda, ha acusat l'alcalde Marc Aloy de "deslleialtat" per negociar amb el PSC quan tenien les converses obertes per formar govern amb ells. Tant uns com altres afirmen que la seva primera opció era un pacte "entre ERC i Junts", però els republicans asseguren que l'actitud de Bacardit de "trencar el llegat dels alcaldes Junyent i Aloy dificulten enormement arribar a acords". Junts, per la seva part denuncia "la deslleialtat, la, l'i l'que ha mostrat Marc Aloy i ERC, pactant amb el PSC a esquenes d'ells". Per això, continuen qualsevol excusa que posin "és fumarada".La mateixa nit de les eleccions, les primeres dues forces, ERC i Junts, que fins ara s’havien repartit el govern i l’alcaldia, es comprometien a unatal i com havien promulgat durant la campanya. Oficialment va ser així, i el dijous següent a les eleccions els caps de llista de les dues formacions, Aloy i Bacardit, es van trobar per amorosir la relació després d’una campanya que havia estat dura . A partir d'aquesta primera reunió, se'n va celebrar una segona per assentar les bases de la negociació , i aquest dimarts es va celebrat la tercera, la primera entre les comissions definides per cada partit per abordar, punt per punt, elde Manresa.Abans d'aquesta última reunió, però, Junts va emetre un comunicat on detallava les seves demandes per formar un govern amb ERC. Entre d'altres proposava que Ramon Bacardit fos el primer tinent d'alcalde amb atribucions dementre qu Aloy mantenia les atribucions d'alcaldia, i també insistia, entre d'altres temes, en girar totalment elde l'Ajuntament. Aquesta "indiscreció" en fer públics els termes de la negociació del pacte per part de Junts, va indignar ERC , que vaque tenia amb Junts, i va abordar les que tenia pendents amb el PSC i Impulsem.Entre la segona i la tercera trobada entre ERC i Junts, on es va mostrar l'equip negociador dels republicans amb, Ramon Bacardit va decidir fer un pas al costat i donar entrada a l'històric estrateg, més contundent en les negociacions. Junts, però, ha atribuït aquest pas al costat a la "confiança" del seu líder amb l'equip negociador.Junts, que en un comunicat aquest dijousl'acord d'ERC amb el PSC i el suport extern d'Impulsem, denuncia la "deslleialtat" de Aloy per haver tancat un acord amb els socialistes, mentre que reivindiquen la "lleialtat" dels regidors que van formar part de la seva llista per no trencar elERC, després de l'assemblea que ha celebrat aquest dijous, denota que després de tres reunions amb Junts, "percep una", ja que "els seus representants manifesten reiteradament que no es fan seus prop d'una dotzena de projectes estratègics per la ciutat, que tots" i que, per tant, exploraran "fórmules de govern alternatives amb els representants del PSC, Impulsem i, els propers dies".ERC assegura que la seva prioritat ha estat sempre arribar a un pacte amb Junts, "però que l'actitud de Ramon Bacardit i la seva voluntat de trencar el llegat delsdificulten enormement arribar a acords", ha sentenciat.