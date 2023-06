Visita tel·lúrica a les esglésies de Talamanca, aquest diumenge

El proper diumenge es farà una ruta energètica a lesde. El fil conductor és la figura de, incidint en el seu significat arquetípic com a representant d'una sacralitat femenina primigènia, derivada de l'antic culte a la Deessa. La visita s'exemplificarà en dues esglésies.Per una part,representa el culte a la Verge oficial, associat a la figura de la Mare. Santa Magdalena, situada "en un punt energètic d'una gran potència", submergirà els visitants en lesi els permetrà connectar amb els aspectes més instintius i intuïtius. La visita inclou també unesamb un enigmàtic simbolisme esotèric, així com el poble i elL'hora de sortida de la visita es farà compartint cotxes particulars a 2/4 de 10 del matí des de l'aparcament de terra de l', al costat de la carretera d'Igualada, abans del pont de Sant Francesc.Els que vulguin fer la visita des de fora de Manresa, el punt de trobada és al, ja en terme de Talamanca, a les 10 del matí. El preu de la visita és de 10 euros per persona. Hi ha la possibilitat de quedar-se a dinar al restaurant del càmping la Tatgera (prèvia reserva).Calposant-se en contacte amb Jordi Piñero a jorpinero@gmail.com o 606 906 976.