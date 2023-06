El projecte Camins de la Séquia recull un accèssit en el VII Premi Barcelona Sustainable Tourism

El passat divendres, la VII edició del premiha reconegut amb un accèssit les Bones Pràctiques en l'del patrimoni cultural, natural i de les tradicions el projecte turísticEls premis Barcelona Sustainable Tourism són una iniciativa conjunta de l'esdeveniment dei delper crear un espai de reflexió, coneixement i negoci per alamb l'objectiu que tots plegats contribuïm a que el nostre planeta sigui més social i sostenible alineat amb les ODS 2030. Es concedeixen a empreses o entitats que es destaquen en algun dels tres eixos: Sostenibilitat ambiental, sostenibilitat Social, accesibilitat i defensa del patrimoni i l'acte d'entrega es realitza dins l'esdevenimentEl projecte Camins de la Séquia és el projecte turístic que elha creat per organitzar les propostes relacionades amb el, tant al llarg del canal principal com els recs secundaris del terme deCamins de la Séquia, disposa de web propi i proposa descobrir la Séquia al públic que els agrada caminar tranquil·lament i conèixer el patrimoni cultural i natural de la zona. Organitza les propostes en, de dos o tres dies i itineraris guiats de mig o d'un dia per a petits grups.