La calvície femenina, en una exposició per trencar tabús a Manresa

La sala d'exposicions de laacollirà del 12 al 26 de juny l'Apelo Fotografía, una mostra organitzada pel(SIAD) de l', que té per objectiu ajudar asobre l'. Les protagonistes de les fotografies viuen en primera persona aquesta condició i la volen visibilitzar per ajudar aEls fotògrafsreflecteixen en 24 imatges d'alta qualitat una realitat que habitualment qui la pateix, especialment, l'amaga. L'exposició mostra que l'alopècia va més enllà de lai delsi que hi ha dones que han fet el pas d'acceptar aquesta condició sobrevinguda per causes diverses i deLa Júlia, la Mari Carmen, l'Elisabet, la Lídia i la Núria, les protagonistes de les fotografies, són membres de l'associació, un grup nascut de la necessitat de compartir una realitat i d'ajudar-se mútuament. En aquesta ocasió, han decidit posar-se davant la càmera fotogràfica per ajudar aquelles dones que es troben en la seva mateixa situació i per transmetre la necessitat de trencar tabús i prejudicis, així comL'exposició s'obrirà al públic el dilluns 12 de juny a les 7 de la tarda a la Plana de l'Om amb una presentació de la regidora de Feminismes i LGTBI en funcions,, i de dues membres de l'associació A Pelo,