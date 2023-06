Un taller per entendre els principis de la fotografia clàssica, novetat a la formació d'estiu de TechLab Manresa

Elde la UPC organitza aquest estiu un nou campus ambque inclourà, entre d'altres, activitats com construir un cotxe dirigit, programar, experimentar a través de la química i conèixer els minerals a través dels sentits.Dins les activitats d'estiu del TechLab Manresa, la UPC ha preparat un seguit d'activitats amb la voluntat de facilitar el coneixement ide l'alumnat i del professorat de secundària. També s'han programat activitats adreçadesL'estudiantat d'poden apuntar-se al taller Construeix el teu cotxe teledirigit que es realitzarà del 26 al 30 de juny, i al Taller de programació d'aplicacions: Arduino, impressió 3D i Lego Mindstorn que tindrà lloc del 3 al 7 de juliol, ambdós en horari de matí. En horari de tarda, i la mateixa setmana del 3 al 7 de juliol, es realitzarà el Taller de disseny i impressió 3D: pensa i construeix màquines i prototips.Els estudiants d'ESO que vulguin realitzar experiments curiosos basats en elspoden assistir al taller Diverteix-te amb la química. Aquest taller té una durada de 4 hores i es pots escollir un matí de la setmana del 10 al 14 de juliol.Per als infants de primària, i amb la col·laboració amb el, hi ha el taller Els minerals amb els sentits que tindrà lloc el 23 de juny i on aprendran a identificar els minerals utilitzant els cinc sentits i també veuran el funcionament d'una talladora làser per fer una caixa on col·locar una mostra dels minerals.Com cada estiu també es realitza el taller Recursos de robòtica enfocats al nou pla d'estudis adreçat a tot elque vulgui crear nous continguts en els camps de la robòtica, l'electrònica, la programació d'aplicacions, la impressió 3D, i altres tecnologies emprades a les aules.Finalment, i com a novetat d'aquest curs, el dia 30 de juny de les 5 de la tarda a les 8 del vespre, es realitzarà el taller Cianotípia: la química del blau i la teva imaginació. El taller està adreçat a tothom i té com a objectiu entendre els principis de laa través de l'experiència amb les materials.Les activitats es duran a terme als laboratoris de la. Es pot tenir més informació o cursar les inscripcions en aquest enllaç