Afectacions de trànsit per les Enramades al barri de les Escodines

L'ha comunicat que aquest de setmana, amb motiu de la celebració de les Enramades 2023, organitzades per l'Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines , hi haurà diverses afectacions en el trànsit.El divendres 9 de juny de les 7 de la tarda a les 2 de la matinada de l'endemà, es tallarà elde la plaça Sant Ignasi, carrer Escodines i carrer Sant Bartomeu (zona illa de vianants).El dissabte 10 de juny de les 5 de la tarda a les 2 de la matinada de diumenge, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer de la Divina Pastora, entre el carrer Francesc Joanola i el carrer Sant Maurici. El trànsit de vehiclespel carrer Doctor Llatjós i pel carrer Nou de Santa Clara per accedir de nou al carrer Sant Maurici., el diumenge 11 de juny de les 12 del migdia a les 4 de la tarda, es tallarà el trànsit de vehicles de la plaça Sant Ignasi, carrer Escodines i carrer Sant Bartomeu (zona illa de vianants).