Alternativa trenca amb el PSC a Sant Joan i pacta el nou govern amb Compromís

El PSC "en xoc" pel canvi de rumb d'Alternativa

Sant Joan de Vilatorrada 2023 Totes les dades Cens total: 8.171 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.576 56,00% Abstencions: 3.595 43,99% Vots nuls: 46 1,00% Vots en blanc: 72 1,58% Partit Vots % Regidors

, que a les eleccions va obtenir sis regidors, i, que en va aconseguir quatre, governaranel proper mandat després que les dues forces hagin arribat a un acord de governabilitat. D'aquesta manera, Alternativa trenca el pacte que havia tingut els darrers quatre anys amb eltot i que també havia aconseguit quatre regidors i que, per tant, sumava per ferL'acord, que s'ha donat a conèixer aquest dimecres, permetrà acontinuar d'alcalde del municipi durant quatre anys més. Ell i el cap de llista de Compromís,, han destacat que l'acord és entre les dues forces més votades a les eleccions.Davant l'anunci de l'acord entre Alternativa i Compromís, el PSC ha confessat trobar-se "" pel canvi de rumb de la força majoritària amb qui havia governat els darrers quatre anys. Des del PSC no s'entén que amb la "" que existia entre els dos caps de llista, Alternativa hagi volgut"sense tenir l'oportunitat ni de negociar el programa".assegura que dimarts al matí encara tenia vigent "l'acord verbal" amb Jordi solernou per renovar l'acord entre les dues forces, "però al migdia ens han informat del canvi". Per això, afirmen que "el poble ha de saberi els motius de perquè es trenquen".La cap socialista va més enllà i augura que l'"error" d'aquest pacte es veurà en el futur quan l'Ajuntament "no disposi de, vitals perquè un ajuntament funcioni en plenitud".