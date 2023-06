Et ve de gust una sessió de cinema a la fresca amb sopar a base de productors bagencs a la Torre Lluvià?

organitzarà dissabte una nit de cinema a la fresca amb la projecció del film The biggest little farm () al pati de la, després de fer una taula rodona amb tres productors locals i un sopar a base dels seus productes de proximitat.Després de l'èxit de la primera, i pel fet que la Mostra tindrà un caràcter bianual, l'associació ha considerat fer un tast deper no espaiar tant en el temps l'objectiu de sensibilització mediambiental que aporta.Les activitats començaran a 2/4 de 8 del vespre amb la taula rodona El futur ja és present, en la qual participaran tres joves bagencs que elaboren productes de qualitat i proximitat: Les hamburgueses de l'Arnau dede Castellfollit del Boix; els formatges del Carles de la formatgeriad'Artés, i les cerveses artesanesdel Germán de Manresa.Els tres productors parlaran delsamb que es troben en el treball del seu dia a dia, un dia a dia similar al que pateixen i gaudeixen els protagonistes de la pel·lícula que tancarà la jornada.L'Arnau parlarà de com mantenir una granja i un hort de forma sostenible, trencant amb la manera de fer tradicional del seus avis (masia del 1600) mitjançant. El Carles de la Gavarresa elaboraamb la llet que adquireix a ramaders del Moianès i de l'Alt Urgell.La identitat territorial de Hoppit queda emmarcada en el lloc on s'elabora: Manresa. El mètode emprat és, sense utilitzar additius, antioxidants, conservants ni estabilitzants sintètics.Després de la taula rodona, hi haurà la possibilitat dede proximitat dels tres ponents: formatges, hamburguesa i cervesa. També hi haurà postres gràcies a la col·laboració de iogurts. Per una altra part,complementarà la intendència amb el seu servei de bar amb tot tipus de begudes que es podran adquirir a part., al voltant de 2/4 de 10 de la nit, es projectarà el documental The biggest little farm” (La meva gran petita granja) de, amb una fotografia impressionant, animals captivadors i un missatge universal.El preu d'al cinema és de 5 euros i el del sopar 15. Les entrades es podran adquirir el mateix dia a l'entrada del recinte.