L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat compra la finca de 6.300 m2 de l'antiga Linairs

L'ha tancat la compra d'una finca de 6.287 metres quadrats, sota la, molt a prop del nucli de població, on fins fa deu anys hi havia hagut la seu de l'empresa. L'Ajuntament ha tancat l'operació en 150.000 euros, després de negociar sobre el preu de sortida de 199.000 euros, i que temps enrere havia estat a la venda per 300.000 euros.El terreny està format per 1.824 metres quadrats dei 1.319 metres quadrats destinats a. Els aproximadament 3.000 metres quadrats restants són de. En el sòl industrial es troba la nau que va acollir l'antiga empresa de canalitzacions on caldrà fer-hiL'actual govern l'ha adquirit amb la voluntat d'habilitar-ne una part com a, una altra com ai, finalment, per establir-hi lesaprofitant la seva proximitat al nucli.Aquesta és la tercera operació de compra patrimonial que ha portat a terme l'Ajuntament de Monistrol aquest mandat.