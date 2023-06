Pimec Catalunya Central dona més de 600 llibres a la Fundació Althaia

ha fet aquest dimecres una donació a lade més de 600 llibres, recaptats el passata través d'una acció solidària del. Durant l'acte de lliurament, el president de Pimec Catalunya Central,, ha explicat que aquest programa ajuda a lade les persones joves, tot destacant la importància d'aquest fet a l'hora d'impulsar el talent i l'ocupació al territori, així com la millora de la productivitat i la competitivitat de les mipimes locals."A la Catalunya Central hem detectat que empreses de diversos sectors d'activitat econòmica tenen dificultats a l'hora de trobar determinats", ha manifestat Esteve Pintó abans de destacar que aquest projecte de la patronal se centra a "formar amb l'objectiu de solucionar aquesta problemàtica". En aquest sentit, ha posat alguns exemples de lesdemandades pel teixit productiu: innovació, digitalització, sostenibilitat, manteniment industrial, ciberseguretat, energies renovables, entre altres.L'acte solidari ha comptat amb la presència de la secretària territorial de Pimec Catalunya Central,, i de joves participants al Projecte Singulars que també han col·laborat en aquesta acció de voluntariat. Per part de la Fundació Althaia, hi ha participat el director general,, la seva directora de comunicació i participació,, i la coordinadora del voluntariat,