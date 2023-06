Les cooperatives escolars de Manresa posen a la venda dels seus productes al mercat de la Font de les Oques

Fomentar els valors de l'emprenedoria

Un any més, eldeha acollit una jornada especial gràcies a la presència de parades muntades pels alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles Joviat, Bages, l'Espill, La Salle i Puigberenguer, que han venut els productes que ells mateixos han creat al llarg del curs, en el marc del projecte(CuEmE).La presència d'aquestes parades ha tingut aquest dimecres una molt bona rebuda per part de la clientela d'aquest, a la qual s'hi ha sumat també la visita de l'alcalde de Manresa en funcions,; el regidor d'Ensenyament i Universitats en funcions,, i la regidora d'Ocupació, Empresa i Ocupació en funcions,, que també han comprat alguns dels productes i han volgut donar suport al projecte.En aquest curs, el programa Cultura Emprenedora a l'Escola () té la participació de més de 212 alumnes de 5è i 6è de Primària que han format deu: Manetes World, CreaCoop, Joviart i Jovicraft (); CreArt i Km 0 (); Coopcalm (); Estrella Coop (), i Copp MUP i Eco­_Puig ().Cultura Emprenedora a l'Escola és una iniciativa impulsada conjuntament per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa per difondre els valors, coneixements i habilitats de l'entre l'alumnat de cicle superior de l'Durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa amb el suport de lade la ciutat. El 10% dels beneficis obtinguts en la venda dels productes elaborats es destinarà a unao a unai la resta servirà per a fer una activitat conjunta amb els alumnes a l'aula.El mes de març passat l'alumnat participant va ser rebut a l'Ajuntament de Manresa per rebre el, document necessari per a totes les empreses i que les va constituir legalment com a cooperatives. Un cop fet aquest, les cooperatives escolars van iniciar l'elaboració dels productes que finalment s'han venut aquest dimecres al mercat.Cultura emprenedora a l'escola és un projecte que va començar a Manresa el curs 2012-2013 amb la par ticipació d'una sola escola, l'Escola l'Espill. Posteriorment, s'han anat incorporant altres escoles i augmentant el nombre d'alumnes participants. Durant les primeres edicions del programa la venda de productes es va fer al. Els anys 2020 i 2021, amb motiu de les restriccions de la pandèmia sanitària, la venda de productes no es va poder fer al mercat.L'any passat el programa va recuperar la instal·lació de parades i la venda de productes i es va ubicar al Mercat de la Font de les Oques (al carrer Carrasco i Formiguera), un mercat que se celebra cada dimecres, de 8 a 14 h, i on es pot. S'hi pot trobar mel, oli, embotit, formatges, verdures i fruita, entre altres productes de proximitat.