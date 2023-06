La plataforma de l'escola Ítaca demana fer una consulta sobre l'edifici projectat al costat del centre

Lade la, que s'ha mostrat contrària a la construcció d'un complex amb un bloc dea l'entorn de l'de, ha entrat una instància a l'Ajuntament demanant que s'iniciïn els tràmits per a realitzar unaque pretén ser referendària (segons les signatures que s'aconsegueixin) per tal de protegir els. La plataforma compta amb més de 300 adhesions, amb el suport de l'i el de l'La plataforma va néixer arran del recent anunci de l'Ajuntament de construir un bloc de set plantes per a habitatges just al costat de l'escola Ítaca , i del perjudici que consideren que causariaDesprés que els membres de la plataforma parlessin amb l'equip de govern, i entenguessin que hi havia "d'arribar a acords", ara demanen fer una consulta sobre la protecció dels entorns escolars, per a protegir l'Ítaca i protegir els espais i entorns escolars similars de la resta de la ciutat.Aquesta proposta, defensen, "respon a la necessitat de mantenir els entorns escolars com a, respectant els principis d'ecologia, urbanisme, infraestructures i mobilitat que es contemplen en les polítiques actuals en el marc europeu per a les ciutats del futur".Des de la plataforma recorden que és el propi Ajuntament "qui proclama Manresa com a, fet que dona encara més sentit a la proposta d'evitar l'emplaçament d'aquest bloc de set plantes en un espai que no pertoca: aquesta manera d'urbanitzar està ancorada al passat, i construir l'edifici en aquest espai aniria en contra de les necessitats actuals i futures de la ciutadania".