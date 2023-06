Aigües de Manresa portarà a terme diverses obres aquest estiu a la ciutat

Treballs a la xarxa d'aigua potable

Renovació d'una part de la xarxa entre l'avinguda de les Bases de Manresa, sota el pont dels FGC, i la plaça Prat de la Riba. Obra que ha arrencat aquesta setmana i està prevista que finalitzi el 21 de juliol.

Reposició de la xarxa al Camí vell de Santpedor, 49-69. Del 5 al 23 de juny.

Renovació de la xarxa que discórrer sota la carretera Santpedor, entre la plaça Mallorca i la plaça Bonavista. Del 19 de juny al 15 de setembre.

Renovació de xarxa al carrer Rosa Sensat. Del 10 de juliol a l'11 d'agost.

Renovació de xarxa al carrer del Carme, 17-39. Primera fase: Del 31 de juliol a l'11 d'agost. Segona fase: Del 4 al 29 de setembre.

Renovació de la xarxa a l'avinguda Bases de Manresa, 1-11. Del 14 d'agost al 8 de setembre.

Treballs a la xarxa de clavegueram

Renovació del clavegueram a la barriada del Guix. Del 29 de maig al 30 de juny.

Millora del clavegueram al carrer Infants. Del 26 de juny al 21 de juliol.

Reparació del clavegueram al carrer Miquel Martí i Pol. Del 26 de juny al 3 de juliol.

Renovació del clavegueram al carrer Font del Gat, 1. Del 3 al 21 de juliol.

Millora del clavegueram al carrer Viladordis, 77-101. Del 10 de juliol a l'11 d'agost.

Fins al 15 de setembre hi ha previst l'inici de dotze obres a, valorades en 678.757,57 euros, que s'executaran en diferents punts de la ciutat, segons informa. Aquests treballs, en alguns casos, suposaran afectacions a la mobilitat que s'aniran anunciant a través de la web de l'Ajuntament de Manresa Els treballs planificats surten del pla d'inversions de l'any 2023. El calendari d'actuacions podria variar per causes administratives o bé de disponibilitat de proveïdors i materials.Les obres a la xarxa d'aigua potable estan valorades en 535.851,02 euros.Les obres al clavegueram que es portaran a terme aquest estiu, estan valorades en 142.906,55 euros