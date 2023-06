Inspiració 2022 organitza una xerrada sobre comerç just a Manresa aquest dijous

Ladeacollirà aquest dijous a partir de les 7 de la tarda la taula rodona El comerç just, un compromís ineludible, en el marc del cicle Travessa contínua - cinc punts de trobada, de l'AssociacióLa taula rodona comptarà amb la participació de, cap de secció d'Igualtat i cohesió social de l'Ajuntament de Manresa;, representant de LaCoordi, institució que coordina temes de comerç just a nivell català i fa acompanyament als municipis que són ciutat pel comerç just com es el cas de Manresa; representants de la, del Consell Municipal de Solidaritat, i. Tots plegats contribuiran a ajudar a visibilitzar com impacta ela d'altres realitats.La xerrada clourà el cicle de cinc conferències i taules rodones organitzades per l'Associació Inspiració 2022 des del mes de febrer d'enguany.