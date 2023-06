Un ciclista del Bages, primer del món en aconseguir anar de Madrid a Barcelona en menys de 23 hores

Dos quilos de barretes i gels energètics per parar "el mínim possible"

"Com que hi havia clar de lluna, en algun tram vaig parar els llums de la bici i tot"

Té 48 anys, ési, tot i que va néixer a Súria, fa molts anys que viu aamb la seva dona i els seus dos fills, el Jan i el Martí.fa més de dues dècades que pedala amunt i avall amb la seva, una afició que comparteix amb la seva dona i amb molts dels seus amics. Al començament, quan tenia 22 anys, combinava el ciclisme amb la natació i l'atletisme ("feia", especifica). Un temps més tard, va aparcar la disciplina aquàtica i es va centrar en fer, però unaque va patir l'any 2007 va obligar-lo a deixar temporalment el running. Des de llavors, tota la seva energia física s'ha centrat en l'esport sobre rodes per excel·lència. I sembla que l'esforç ha acabat donant els seus fruits.Aquest passat dissabte, 3 de juny, a les 16:53,d'una de les proves d'més exigents de l'Estat espanyol: la, unadeamb més depositiu,. La primera edició d'aquesta prova va celebrar-se fa tres anys. D'aleshores ençà, qui ostentava elen temps era l'alemany, un dels millors ciclistes d'ultradistància del món, que va culminar el recorregut enen l'edició del 2022.Des de fa quatre dies justos, però, el títol de ser elen fer el trajecte Madrid-Barcelona ja no l'hi pertany: Xavi Burgos li va arrabassar parant el cronòmetre en unes, un temps que no només va xocar-lo a ell, sinó que també va agafar per sorpresa els membres de l'organització, "que van haver d'afanyar-se a muntar tota l'estructura de l'arribada perquè", somriu el protagonista d'aquesta gesta, mentre afegeix que el segon finisher va arribar mésque ell.Feia una mica més de dos mesos queper la cursa en qüestió. Si bé de normal ja acostumava a fer tirades llargues, aquests darrers seixanta dies elva augmentar exponencialment: "Necessitava guanyar com més", assenyala. A banda, va seguir una sèrie d'per guanyar rendiment i una"molt rica en hortalisses, greixos saludables i hidrats de carboni d'absorció lenta, i molt moderada en carn vermella", comenta. Tot plegat, subratlla, "basant-me eni en el que va ensenyar-me unpersonal que vaig tenir durant un temps".Paral·lelament a la preparació física, Burgos va estudiar molt elque hauria de seguir i va aprendre's pràcticament de memòria els temps que havia fet Ulrich Bartholmoes en cadascun delsdisposats per l'organització al llarg de la travessia. Tenir-los presents li serviria deper saber si anava ben encaminat per quedar dels tres primers o no. A més, va decidir seguir unaque ara, a posteriori, "crec que va ser molt encertada". Quina? Doncs "parar el mínim possible" perinnecessàriament. "Vaig calcular què necessitaria menjar durant la ruta per aguantar bé i estar amb força". El resultat? "". Res més. "Vaig afinar tant la previsió, que vaig menjar-me l'última barreta a Martorell, exactament al lloc on havia calculat que ho faria", celebra. En total, Burgos només va haver de fer: tres per omplir la cantimplora i una per ajustar el seient de la bici.Som a, davant del centre esportiu municipal Margot Moles. Falten pocs segons perquè toquin les sis de la tarda i el cel està ben ennuvolat.estan a punt per córrer els gairebé 700 quilòmetres que separen la capital espanyola de la catalana. Tres, dos, un... Comença la prova! Acte seguit, es posa a ploure. Cap dels participants s'atura ni abaixa el ritme per posar-se l'impermeable. Xavi Burgos tampoc, tot i les cinc hores que va durar elDurant elsde la ruta, l'ultraciclista del Bages ocupa la tercera posició del rànquing. Com que se sent bé i, apreta una mica més i aconsegueix, amb facilitat,. Ara l'objectiu és situar-se, una fita que assoleix ambdesprés de passar el primer punt de control. Amb un ritme còmode i cada cop més allunyat dels seus rivals, topa amb el primer: el seient de la bici li baixa completament i es veu obligat a parar per reajustar-se'l. "Allò va provocar que l'anglès que anava darrere meu, m'avancés", explica, tot afegint que "la ràbia que em va fer aquella aturada amb què no contava va ser el combustible que em va permetremolt més ràpid del que m'hauria esperat".Es fa fosc però no del tot: hi hai el cel està completament serè. Xavi Burgos travessa Castella-la-Manxa i part de l'Aragó tot sol. "Vaig passar per trams que estic segur que a plena llum del dia són preciosos però que no vaig acabar d'apreciar del tot, i això em va saber una mica de greu", confessa. Així mateix, també recorda que "com que hi havia, en algun tram vaigi tot: va ser un moment molt maco".Després de passar pel penúltim punt de control, mira el rellotge: va. Si aconsegueix arribar al darrer checkpoint -a- abans de les dues (que era l'hora en què hi havia arribat Ulrich Bartholmoes l'any anterior), potser el supera en temps i tot. Dit i fet. El surienc s'hi planta a les 13:40. "Allà vaig tenir clar que arribaria al destí en menys de 23 hores", diu. Amb el que no conta, però, és amb elque l'espera pocs minuts després: "Vaig decidir no abrigar-me i vaig quedar". Elque li queda al cos és tan gran quealgun moment de si podrà seguir. Per sort, però, arriba una pujada i entra en calor. I després una baixada que li eixuga la mullena.Només li queda l'. Per sorpresa de tothom,quan encara no han tocat les cinc de la tarda del. Allà l'esperen els seus fills i la Judit, la seva dona. També alguns bons amics que s'emocionen quan el veuen arribar. Rialles. Plors. Defalliment. Pics d'energia. Acabava de batre un rècord que el convertia en la primera persona a pedalar de Madrid a Barcelona en menys de 23 hores."Tincen mi, sí, però el que acabava de fer em vatant i em va reafirmar que la manera com em preparo per fer grans distàncies funciona tan bé, que de les primeres coses que vaig fer quan vaig arribar a casa va ser inscriure'm a l'", una ultra marató ciclista dei més deque se celebrarà aquest octubre i que creua tota l'illa de Sardenya. La persona més ràpida en recórrer aquest trajecte és Luciano Zattra, que va tardar. Podrà, Xavi Burgos, prendre-li el títol?