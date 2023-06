Bacardit es postula com a número 2 del govern de Manresa amb el control dels projectes estratègics

Manresa 2023 Totes les dades Cens total: 52.279 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 25.348 48,48% Abstencions: 26.931 51,51% Vots nuls: 381 1,50% Vots en blanc: 470 1,88% Partit Vots % Regidors

per part d'per part dehan celebrat aquest dimecres a la tarda a la seu dels postconvergents, al passeig de la República, la primera sessió de treball entre les dues formacions per arribar a unper aLa delegació de Junts proposa que el seu cap de llista,, sigui el número 2 del govern municipal, però amb àmplies competències. A banda de ser primer, la proposta de Junts proposa que tingui la regidoria de-com en el govern actual-, i també la de. A banda, la proposta postconvergent també li atribueix les responsabilitats de, els, lesno pròpies de l'alcaldia, la, lai un. Tot plegat, amb el suport de la figura del. Per a Marc Aloy li proposa l'durant els 4 anys de mandat, amb el suport d'uni d'un. Per a la resta de carteres, Junts proposa un repartiment de responsabilitats al 50%.En la negociació, Junts posarà sobre la taula la necessitat de definir un model de ciutat i les prioritats per aconseguir "un" que garanteixi "el bon desenvolupament dels", que "prioritzi lesque té la ciutat" i que iniciï una "nova" com a resposta als resultats electorals "i a les demandes ciutadanes". En aquest sentit, lesper assegurar el canvi a la ciutat han de centrar-se, segons Junts, en "l'activació econòmica, en l'atenció a les persones, la seguretat, el civisme, la millora de la via pública i el Centre històric".L'equip de Bacardit també ha proposat "la fixació d'objectius per a l', la determinació dels, i els". En aquest darrer cas proposa la creació deamb la participació de tots els grups polítics i agents implicats, seguint el model de la que existeix per a polítiques de seguretat.Junts també proposa, en el marc d'aquest acord de governança, un canvi en la "del govern, de manera que cada regidoria tingui llibertat de comunicació pels temes de la seva competència".Durant la negociació de l'acord, Junts també planteja la implantació de diverses propostes del seu programa electoral, com la, per controlar la despesa dels usuaris de Drets Socials; l', que ha de transformar carretera de Cardona i de Vic, entre altres vies; un, a més d'altres mesures per la seguretat i contra l'incivisme, a banda de fer un informe sobre el, entre d'altres propostes.També proposa unai que els dos partits puguin tenir, com a màxim, fins aLa proposta d'acord de governabilitat es completarà amb els termes per elaborar ela partir de les atribucions de l'alcaldia i de la tinença de Presidència. La distribució de, serà tractat en la següent reunió en cas de prosperar la base d'aquesta proposta presentada per Junts.