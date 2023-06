El PSC proposa un pacte a tres a Manresa, amb ERC i Junts

Manresa 2023 Totes les dades Cens total: 52.279 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 25.348 48,48% Abstencions: 26.931 51,51% Vots nuls: 381 1,50% Vots en blanc: 470 1,88% Partit Vots % Regidors

Elproposa "un diàleg entre les forces amb vocació de govern que en algun moment de la història hagin tingut l'alcaldia de la ciutat", o sigui, un govern entre ells mateixos i. El cap de llista socialista,, assegura que ciutat la necessita "un, amb capacitat de gestionar un programa rigorós i realista".Tot plegat, perquè pugui fer front "alsque té per endavant la ciutat", i també "al descontentament que ha motivat l'". Per això, Valentí dubta que això sigui possible "només" amb una "amb els mateixos socis". El candidat assegura que cal "donardel perquè de la baixada de participació en aquestes darreres eleccions"El PSC recorda que "continuem negociant amb ERC, com a partit guanyador d'aquestes eleccions" amb una nova reunió que, i s'obre a establir contactes "amb altres representants de partits,, tal com així els hem exposat directament".