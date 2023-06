Ferran Costa: «Encara no sé què faré ni on aniré la propera temporada»

Ruth Guerrero: "El club és el què és a dia d'avui gràcies al Ferran Costa"

"Treballem en el futur des del primer dia"

deixa elsense saber "què faré ni on aniré la propera temporada", ha assegurat aquest dimarts en la sevacom a entrenador del primer equip i màxim responsable esportiu del club. Tot i així, segur que d'ofertes no n'hi faltaran. Ho ha dir aquest dimarts en unaque ha quedat petita, molt petita, per la presència delsi de, a banda dels seus pares i el seu oncle, que han arribat des de Castelldefels per no perdre's ni un moment d'aquest comiat."Mentre he estat vinculat al club, i des que aquest dimarts es va anunciar que marxava, no sé si han arribat ofertes, perquè no soc jo el responsable d'atendre aquest tipus de trucades" ha afirmat el míster. O sigui, deixa el CE Manresa. "Miraré les propostes que arribin i que m'atreguin", però hores d'ara encara no sap si n'ha arribat cap, ha assegurat. El que sí que tenia molt clar és que "no volia que la meva sortida del clubd'altres equips"Costa ha assegurat que va començar a plantejar-se la sortida del CE Manresa "la nit abans del partit a casa contra el Teruel ". "Sense motiu em va venir plorera i vaig entendre que lade la meva responsabilitat al club era brutal i que els sentiments que se m'ajuntaven", exposa, tot i que quan ho va veure més clar "va ser just després del darrer partit a Navalcarnero ". "Vaig ser conscient que era el meu últim partit al Manresa".El míster ha volgut recordar com fa tres anys "al CE Manresa, un equip que es trobava pràcticament eni que alguns equips de base no podien jugar perquè no s'havien pagat els arbitratges". Costa ha assegurat que va arribar a trucarper incorporar-los a la plantilla "i només una quants valents ho varen acceptar".Després que l'equip quedés a, "la situació a la segona temporada ja va ser diferent", ha recordat, tant que l'equip es va proclamar campió de Tercera . "I ahem demostrat que tot i ser els més petits, a il·lusió ningú no ens guanyava", ha assenyalat. "Després de la desfeta contra el Saguntino vàrem fer un pas endavant" que va permetre que l'equip quedés quart i promocionés aPer últim, Costa també s'ha volgut referir a la vesant social de l'entitat enorgullint-se que "l'equip ha sabut guanyar, però també", i "hem passat d'unes graderies gairebé buides a". En tots els sentits ha agraït la feina de la plantilla, de la junta, de l'afició i dels mitjans de comunicació."És un dia molt complicat", ha assenyalat la presidenta del CE Manresa,, "perquè marxa una persona que, l'hai que ara marxa amb una". "Ell i el club han estat un binomi que en aquests tres anys ha", ha afirmat. I ho ha exemplificat en el fet que fa tres anys "ningú no feia confiança en el CE Manresa i, en canvi, en les darreres vint-í-quatre hores, hem rebut unaper dirigir el primer equip". "Això també és gràcies a laque ha fet el Ferran Costa, que ha situat", ha sentenciat.Des que a mitjans de la setmana passada Ferran Costa va traslladar al CE Manresa que no continuaria, "eldel club està treballant per", ha aclarit el portaveu de la junta,. "", ha assegurat per translladar a l'afició que "treballem des del primer dia" per mantenir el projecte.A més ho fan "tenint molt clares lesi compromís", ha afegit la presidenta. Sòria ha donat a entendre que properament hi haurà notícies, "però avui és el moment d'acomiadar el Ferran Costa com es mereix".