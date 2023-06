Babatunde Olumuyiwa és la primera baixa del Baxi Manresa

Un cop acabada la temporada 2022-23, elcomença a preparar la temporada següent. I com és habitual alsegueixen la política de deixar sortir abans que entrin noves cares.és la primera baixa confirmada del club bagenc. El Baxi Manresa no exercirà l'opció perquè el jugador africà segueixi una segona temporada.Olumuyiwa va arribar l'estiu passat procedent deli només ha pogut jugar 27 partits entre lai la. El jugador de Sierra Leone es va lesionar durant la pretemporada i no va poder jugar fins la cinquena jornada davant l'. Va repetir a la setena jornada a la pista del. Però la fascitis plantar continuava fent la guitza a Olumuyiwa i el pivot no va tornar a jugar fins a l'inici de la segona volta.A la, Tunde ha fet unes mitjanes de 3,3 punts, 2,3 rebots, 13 minuts en pista i una valoració de 3,2