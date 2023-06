La Joviat crea una línia internacional per ensenyar gastronomia catalana a alumnes de tot el món

L'escoladeconsolida el seu posicionament com a escola internacional d'hoteleria amb el llançament de, una línia de programes internacionals sobre gastronomia catalana.Sota el títol International Catalan Cuisine Programs: a Mediterranean Treasure, alumnes avançats en disciplinespodran escollir entre quatre cursos de diferent càrrega lectiva per conèixer de primera mà lavinculada a l'art del menjar i del beure, vinculats a la cuina tradicional i moderna, sumilleria o pastisseria. El primer grup arribarà al llarg de l'any 2024, amb allotjament i centre de referència a, tot i que amb experiències a diferents emplaçaments deli de la resta de Catalunya.Els programes d'aquest nou projecte reben el suport d', del celleri de la, a més de la col·laboració de prestigiosos exalumnes que actualment són xefs de reconeixement mundial. També reben el suport de les delegacions del govern català als països on hi ha algunes de les universitats i escoles culinàries amb les quals ja es mantenen converses per a la signatura de futurs convenis, com són elsEn la presentació as'hi van desplaçar la directora de Programes Internacionals de Joviat Hoteleria,, i la cap del Departament Internacional de Joviat,, la Fira d'Exposicions i Congressos més gran del món dedicada a l'educació superior, constitueix una gran oportunitat per posicionar Joviat en el mercat internacional. El projecte passarà per altres convocatòries i també preveu una presentació oficial a Catalunya a les portes de l'inici de curs, amb participació dels propis alumnes.El projecte coincideix amb una nova i decisiva etapa de Joviat, que per primer cop en més de 60 anys d'històriaper enfocar-se en l'orientació universitària i professional.