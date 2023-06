La IA ajuda a millorar el diagnòstic de lesions cutànies segons un estudi bagenc

La(IA) ajuda a millorar el diagnòstic dea l'atenció primària en un 60% dels casos, segons posa de manifest un estudi pilot de l'liderat per la metgessa del CAP Navàs. També determina que el 92% dels professionals consultats considera útil fer servir mètodes d'IA a la consulta delperquè amplien el ventall d'opcions a l'hora de diagnosticar aquestes lesions. El treball ha estat publicat recentment per la prestigiosa revista internacional Scientific Reports.L'objectiu de la recerca, iniciada el juny de 2021, era explorar el potencial de la IA en l'àmbit de l'anàlisi d'imatges i validar un(AA) a partir de la comparació entre els diagnòstics de professionals dei dei els de l'. Hi van participar un centenar de pacients de la Catalunya Central que acudien al CAP per lesions cutànies. El problema de la pell era avaluat per primer cop pel metge o metgessa de capçalera, que introduïa fotografies de la lesió a la interfície d'Intel·ligència Artificial i les enviava a professionals de dermatologia dels hospitals de referència () via teledermatologia, un circuit habitual a la zona des de fa anys.La precisió del diagnòstic augmenta quan es tenen en compte només els diagnòstics pels quals el model està entrenat (82 dels 100 casos avaluats), és a dir, aquells casos dels quals l'aplicació d'IA té més imatges i, per tant, en fa una. "Són els professionals de l'atenció primària els responsables de valorar la utilitat de la IA; és essencial que col·laborin en l'per ajudar a adaptar-los a les necessitats de la població atesa", valora Escalé. També assegura que "calen més estudis enhabitual i, concretament, en l'atenció primària" per poder valorar l'aplicabilitat de la IA en aquest àmbit.L'estudi compta amb la col·laboració dels professionals del servei de Dermatologia de lai de Salut Catalunya Central - Hospital de Berga, que han treballat de forma coordinada amb professionals de medicina de família de l'atenció primària (ICS), en concret amb professionals dels equips del Baix Berguedà, Navàs-Balsareny, Moià, Sant Joan de Vilatorrada, Monistrol de Montserrat i Súria.