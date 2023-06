La Punk-Trail de Sant Joan recull 4,5 tones d'aliments per al Rebost de Creu Roja

Esport i diversió

La quarta edició de ladeha estat un gran èxit que ha consolidat l'activitat com un dels actes més destacats en el calendari d'activitats del municipi. La cursa, organitzada per l', ha reunit a més de 500 participants i compta amb la participació d'un gran nombre de persones voluntàries sense les quals no seria possible dur a terme la Punk-Trail.La cursa de muntanya té uni suposa un gran impuls per al, que rebrà. aportats pels participants. El Rebost és un projecte deque pretén donar resposta a situacions d'emergència social a través de la distribució d'ajut alimentari. Es troba ubicat a Sant Joan de Vilatorrada i és el punt de, que es nodreix de l'activitat de les institucions, i donatius d'empreses, particulars i el suport del comerç local amb les seves aportacions, ja que gràcies a aquest suport es pot engegar el projecte i fer possible la Punk-Trail.A més de la recollida solidària d'aliments, també s'ha col·laborat en el projectede la marca esportiva, de. Es tracta d'una iniciativa que permet donar-li una segona vida a lai amb la qual la Punk-Trail hi ha volgut participar.L'èxit d'enguany ha permès a la Punk-Trail recollir encara més aliments que l'any anterior, on ja va tenir un gran èxit amb més de 4.000 quilos d'aliments. Laestà organitzada per als amants de l'esport i recolzada per les institucions i entitats del poble.La Punk-Trail de Sant Joan de Vilatorrada és una cursa apta per a tots els públics. Hi ha elper a totes aquelles persones que busquin un punt de duresa, però la prioritat és passar-ho bé. No es tracta d'una cursa competitiva, i en cap moment no falten els, amb inflables i moments de diversió.La, un de 15 km amb 800 metres de desnivell positiu, i un segon de 12 km amb 200 metres de desnivell. L'activitat va començar a l'i va fer un petit recorregut pels carrers del municipi.