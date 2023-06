La 5a Universitat Catalana d'Estiu a Manresa tindrà el turisme i el territori com a eix temàtic

Turisme i territori

Laja té a punt la programació de la 5a edició, que se celebrarà del 29 de juny a l'1 de juliol a la sala d'actes de l'. Enguany estarà centrada en el fenomen deli deldes de diferents punts de vista: el seu paper en el desenvolupament de les ciutats i de l'anomenat, lai lacom a reclam turístic, el descobriment dels, el paper delo la funció del, entre altres vessants.El programa complet s'ha presentat aquest dimarts en una roda de premsa que ha comptat amb l'alcalde de Manresa en funcions,, amb el regidor d'Ensenyament i Universitats en funcions,, amb el rector de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE),, amb el vicepresident de l'UCE a Manresa,, amb el president de Gest!,, i amb el director de l' Institut Lluís de Peguera,Tal com s'ha explicat, la lliçó inaugural versarà sobre el fet turístic i el concepte de país. Serà el dijous 29 de juny a 2/4 de 10 del matí. La pronunciarà el catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, membre de l'. López Casasnovas és una persona compromesa en la recerca d'una economia al servei del país. Es va doctorar a la Universitat de Nova York i ha estat professor visitant a universitats com les de Sussex i Stanford. També ha estat vocal del Consell de Govern del Banc d'Espanya i mem bre assessor de diferents institucions nacionals i internacionals.Altres ponències destacades a la UCE seran les que protagonitzaran el catedràtic d'Anàlisi Geogràfica a la Universitat Rovira i Virgili, director científic de la Unitat de Turisme d'EURECAT i senior research scholar de la George Washington University,, que versarà sobre les TIC i les noves formes turístiques en ciutats, el 29 de juny a les 12 del migdia, i la que farà el catedràtic emèrit d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, membre de l'Observatori de l'Alimentació ODELA i especialista en antropologia alimentària,, que parlarà sobre la cultura gastronòmica com a al·licient turístic, el 30 de juny a les 4 de la tarda.A més a més, s'ha programat una taula rodona, el dia 29 a 1/4 de 6 de la tarda, en la qual s'exposarà i es debatrà el cas delde Manresa, que aquest 2022 ha viscut un any rellevant amb la commemoració dels 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat. Hi parlarà, exconseller de la Generalitat de Catalunya i expert en turisme,, comissari de la commemoració ignasiana,, de la Universitat de Barcelona,, responsable del projecte Manresa 2022 a l'Ajuntament de Manresa i actual regidor en funcions de Turisme i Projecció de Ciutat, i Marc Marcè, director de Regió7, que actuarà com a moderador.En la mateixa línia, es farà una altra taula per parlar de les possibilitats de conjuntar, el dia 30 a 2/4 de 7 de la tarda, en aquest cas amb els cuiners, director de la Fundació Alícia, amb la sommelieri amb la directora de la revista Cuina Judith Càlix Piñero, que en serà de moderadora.A banda de les ponències centrades en el turisme, la UCE ha programat sessions especials en format de taula rodona que estaran dedicades a les possibilitats deli a l'actualitat política. Així, la directora de cinema i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català,, i el productorparlaran sobre el cinema en català en un món globalitzat, en una conversa moderada pel crític de cinema Esteve Plantada, el dia 29 a 2/4 de 7 de la tarda. Mentre que els periodistesi Quico Sallés, aquest darrer com a moderador, protagonitzaran la taula Viure políticament després del règim del 155. Serà l'1 de juliol a les 12 del migdia..Per acabar-ho d'arrodonir, hi haurà un concert de laal Teatre Conservatori de Manresa, que interpretarà Cançons amb història.El programa complet es pot consultar a la web de la UCE i les entrades es poden adquirir a la web del Kursaal Manresa . La consellera de la Presidència,, inaugurarà la 5a edició de la UCE a Manresa el dijous 29 de juny a les 9 del matí.La Universitat Catalana d'Estiu és una iniciativa cultural sorgida l'any 1968 amb l'objectiu de posar en contacte elsdels. Cada mes d'agost ofereix a la localitat decursos, tallers i conferències de temes ben diversos, amb un programa que combina les activitats docents amb altres actes més lúdics. La 55a edició a Prada tindrà lloc aquest estiu.La primera edició amb Manresa com a subseu es va celebrar el 2018, coincidint amb els 50 anys de l'UCE, amb el fet que Manresa va ser, amb els 90 anys de l'Institut Lluís de Peguera i amb els 150 anys del naixement deA Manresa, l'organització és a càrrec de la UCE,, l'i la