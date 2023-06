Manresa acollirà divendres la primera Trobada de Clubs de Lectura Fàcil del Bages

Aquest pròxim divendres, 9 de juny a les 11 del matí, tindrà lloc la primera, organitzada conjuntament per la Zona Bages - Berguedà - Moianès de la, a l'auditori de ladeElés un espai que ofereixen algunes biblioteques públiques de la zona on es gaudeix de la lectura, la cultura i el coneixement. Els grups estan formats per persones amb, que comparteixen la lectura d'un llibre en format de lectura fàcil. Les sessions estan dinamitzades per professionals de les diferents biblioteques i per les educadores d'Ampans.Els Clubs de Lectura Fàcil al Bages es van iniciar l'any 2014 a les. Actualment, a la zona ja n'hi ha onze: a Manresa Ateneu (2), Manresa Casino (1), Sallent (1), Sant Fruitós de Bages (1), Sant Joan de Vilatorrada (1), Sant Vicenç de Castellet (2), Balsareny (1) i Santpedor (2), amb un centenar llarg de participants.Amb motiu de la trobada s'ha convidat l'actriu, narradora i escriptoraperquè parli del seu llibre Un rellotge amb dues inicials (de l'editorial La Mar de Fàcil), que han llegit i treballat els participants dels Clubs de Lectura Fàcil de la comarca.L'obra Un rellotge amb dues inicials narra una emotiva història sobre laespanyola i la. Per aquest motiu i per complementar aquesta activitat, es programaran unes visites guiades al, que va ser construït entre el 1937 i el 1939 i està situat al pis inferior de l'escola Renaixença, de planta quadrangular i dividit en diversos espais i passadissos.