Santpedor iniciarà dijous la Festa Major, amb actes per a tots els públics fins a dilluns

L'i la comissió de festes, amb el suport de les entitats i les penyes, han programat un programa d'actes de Festa Major que començarà aquest dijous i s'allargarà fins al dilluns de la propera setmana.Eldonarà dijous a la tarda el tret de sortida a la Feta Major 2023, amb el nedador olímpic i rècord d'Espanya,. A continuació hi ha prevista a la plaça Catalunya la tradicional, que encetarà cinc dies de programació festiva amb activitats per a tots els públics que s'allargaran fins dilluns.De la programació en destaquen els actes al carrer, els concerts i espectacles musicals i les propostes infantils, entre d'altres. També hi haurà els tradicionals concerts i balls, enguany amb les, un espectacle de foc, espectacle d'acrobàcies amb moto, una festa aquàtica, cercaviles amb la xarangai música ambLacomptarà amb diverses propostes per al públic més xic, amb animació, circ, festa Holy i festa aquàtica, entre d'altres. Com cada any, també hi ha programat el sopar infantil de Festa Major diumenge al vespre a la placeta de l'Auditori del Convent.Lacom ja és habitual tindrà protagonisme dins els actes de la Festa Major, amb la matinal de cultura popular de diumenge a càrrec de les entitats del poble.