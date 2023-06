La TEA Football Cup a Sant Fruitós, un èxit de futbol i solidaritat

La, el torneig deen categoria aleví de primer any que es va celebrar dissabte al camp de futbol de, va ser un èxit en tots els sentits. L'esdeveniment, que tenia com a doble objectiu donar visibilitat ala través del futbol formatiu, i recaptar fons per finançar les teràpies dels nens i nenes amb autisme del, va assolir amb èxit les quotes de participació i recaptació esperades. Vint equips de tot el territori català i també d'Andorra van donar-se cita en una jornada que buscava ser unai la solidaritat, i que va agrupara les instal·lacions bagenques.A nivell esportiu, es va poder gaudir de partits de molt alt nivell des de primera hora del matí, durant el qual es va disputar la fase de grups, amb tres partits simultanis en tot moment. Després de dinar, va ser el torn de les fases finals, amb les seves corresponents eliminatòries. La fase de bronze se la va endur elque es va imposar a l'a la final. La fase de plata la va guanyar l', amb un domini clar sobre eli el. La final de la categoria reina, la fase d'or, va proclamar campió al, que va vèncer alper 3 a 0, en una final entre filials de La Liga, precedida per l'actuació, molt aclamada per tothom, de la colla castellerade Manresa.Pel que fa a l'organització, cal destacar la bona rebuda que van tenir les diverses activitats preparades per part de tots els assistents. El camp deva estar ple durant tot el dia, els espais de restauració van rebre molts visitants, així com laamb DJ. Un altre punt fort van ser els constants sortejos que es van anar realitzant, premiant molts dels assistents.