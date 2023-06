La Clínica Sant Josep renova les instal·lacions elèctriques i climàtiques per estalviar energia

Actuacions que s'emmarquen en el projecte Althaia Sostenible

Lacontinua les accions per lai l'perquè el conjunt d'activitats que es desenvolupen cada dia tinguin el menor impacte possible sobre el medi ambient. Per aquest motiu, s'han executat unes obres de renovació i adequació de la instal·lació elèctrica i climàtica amb la finalitat que els espais de lasiguin més eficients. Aquesta renovació forma part del projecte, que s'emmarca en elper vetllar i reforçar el model de desenvolupament sostenible de la institució.En concret, s'haper adaptar-la als requisits actuals i de futur, millorant la distribució i la seguretat del. També s'ha canviat el sistema de producció d', eliminant la torre de refrigeració antiga, per una nova planta refredadora més productiva que garantirà la bona climatització dels espais per a les dècades vinents.Les actuacions s'han dut a terme en els tres edificis que formen la Clínica Sant Josep, l', l'i el, i així es garanteix el subministrament de totes les activitats que es realitzen simultàniament.Les obres, que ara han finalitzat després de set mesos d'actuacions, s'han executat seguint una planificació que ha permèsi que no calgués modificar els circuits que segueixen els usuaris.Al llarg dels últims anys, en el marc del projecte Althaia Sostenible, s'han portat a terme diferents accions a les instal·lacions de la Clínica Sant Josep per amb l'objectiu de millorar-ne l'eficiència i l'estalvi energètic, la, fer un ús adequat dels recursos naturals iEntre aquestes accions destaca la instal·lació de, que aporten un 5,9% del consum total anual de la Clínica Sant Josep i redueixen fins a 25 tones de gasos d'efecte hivernacle per any. Alhora, les plaques serveixen per fer. L'aparcament també compta amb dues places ambi una zona de càrrega i estacionament deAltres actuacions que s'han dut a terme són el canvi de les, tant a l'interior com a l'exterior del recinte, la col·locació de sistemes deen l'enllumenat intern dels passadissos del centre i la implementació de nous circuits de recollida de residus per garantir un correcte