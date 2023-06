El Col·legi de Metges i el d'Infermeres organitzen la xerrada «La salut dels professionals de la salut»

La Junta Comarcal del Bages del(CoMB) organitza a Manresa, conjuntament amb la Delegació Territorial del Bages del(COIB) la jornada La salut dels professionals de la salut. La sessió comptarà amb el suport de lai lai tindrà lloc el proper dimecres a les 6 de la tarda, a l'deEl programa de la jornada inclou una conferència que impartirà, psicòleg i director de la Fundació Galatea, on explicarà els programes de la Fundació per garantir la qualitat assistencial, promovententre els professionals de la salut i aconseguint la rehabilitació i reinserció laboral d'aquells que puguin patir problemes deSeguidament es donarà pas a una taula rodona demoderada per, infermer i director de Desenvolupament de Mémora. En aquesta taula tres professionals de la salut explicaran la seva experiència personal com a pacients.La jornada serà presentada per, metgessa especialista eni membre de la Junta Comarcal del Bages del CoMB, i la cloenda anirà a càrrec d', infermera i delegada territorial al Bages del COIB.El programa complet de la jornada es pot consultar en aquest enllaç