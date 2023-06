ha proposat aun acord de governabilitat "sòlid, honest i transparent" per formar un govern municipal deque sigui "fort i estable". A més, els postconvergents consideren que el govern ha de tenir lesentre els dos grups "a tots els efectes", sense "que l'suposi una línia vermella d'entrada".Aquesta ha estat la part que ha transcendit de la reunió que han mantingut aquest dilluns representants d'ERC i Junts en la que és lapostelectoral després d'una primera trobada més informal que es va celebrar dimecres passat entre els dos caps de llista . A la reunió d'aquest dimecres s'hi han afegitper part republicana ide Junts.ERC i Junts han posat de manifest que ja han governat conjuntament durant el mandat 2019-2023 i que en aquestes eleccions tots dos partits sumen tretze regidories, el que implica. Aquest fet, en paraules de l'alcalde Marc Aloy, "representa l'per continuar impulsant els projectes que vam començar plegats". D'altra banda, tots dos partits han constatat que l'i laa les formacions que han governat "reflecteix eli que caldrà emprendre accions per donar-hi resposta".Des d'ERC hi ha la voluntat de continuar explorant unamb Junts, però assenyalen que "hem de veure si som capaços deamb els projectes que fins ara teníem en comú, especialment aquells que han estat fruit d'amb tots els grups municipals, les institucions i la ciutadania".Des de Junts entenen que nou govern ha de garantir "el bon desenvolupament dels projectes iniciats", prioritzar "lesque té la ciutat" i iniciar "unacom a resposta als resultats electorals".A partir d'aquest dimarts, les respectives delegacions de partit a laes reuniran per concretar el model de governança i els grans projectes de ciutat a dur a terme. Si l'acord continua per bon camí, posteriorment es decidiran els acords per a lesi la conformació delERC, per la seva part, té previst reunir-se ambaquest dimarts en el marc de la primera ronda de contactes que porten a terme els republicans amb les principals formacions de l'Ajuntament.