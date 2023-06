L'Esbart Manresà obrirà el Festival Balla Vallès amb l'espectacle «Ræpte»

El Festival Balla Vallès

L'de l'obrirà el proper divendres la segona edició deli ho farà amb l'espectacle Ræpte, que va estrenar el passat 9 d'octubre en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa . L'espectacle de l'Esbart Manresà, que tindrà lloc ala partir de 2/4 de 10 del vespre, està vinculat a, al seu pas peri a l'experiència transformadora que va viure a la ciutat durant la seva estada, i el vincula a la transformació de la nostra societat. Al mateix temps, també el vincula a la transformació de laque aquesta ha sofert per adaptar-se al segle XXI.Ræpte s'estructura a través dels quatre moments que es descriuen en el llibre delsde Sant Ignasi, i que per a l'espectacle s'han anomenat:. Els quatre exercicis espirituals fan de pont entre la vida de Sant Ignasi i la societat actual. L'Esbart Manresà es va sumar l'any 2022 a la celebració del 500 aniversari del pas del Sant per Manresa i ho fa amb aquest espectacle, una revisió sobre la transformació que necessita la nostra societat per poder encarar els canvis socials, polítics, ecològics... que cal afrontar.Ræpte, amb el suport delés una coproducció de Fira Mediterrània de Manresa, l'Agrupació Cultural del Bages i el festival, i compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona. L'espectacle compta amb un equip coral de direcció, sota direcció general de, director del cos de dansa de l'Esbart Manresà. A la direcció escènica, hi ha, de la companyia; a la part musical,; a l'assessorament coreogràfic d', i, que signa el vestuari de l'espectacle.Organitzat per laamb el suport de l'Ajuntament de, la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Festivalté com a objectiu esdevenir un punt de trobada de la dansa de creació i l'arrel tradicional amb el ball contemporani. Una mostra que té l'esperit d'apropar la dansa al territori, amb espectacles de companyies o artistes professionals i amateurs, que amb rigor d'investigació i creació, presenten les seves darreres coreografies en diversos entorns amb encant com el, eli laLa segona edició del festival de dansa Balla Vallès tindrà lloc a Sentmenat de divendres a diumenge entrant amb actuacions del, l'Esbart Manresà,