El Casal de les Escodines i el Centre Cívic Selves i Carner acullen dues exposicions fotogràfiques

Les mans i el cos de l'ofici

Exposició fotogràfica d'Eva Bozzo

Eli elofereixen aquest mes de juny dues propostes expositives en què lapren un especial protagonisme mitjançant les mostres Les mans i el cos de l'ofici dels fotògrafs, i Retorn. Tornar a mirar. Tornar a jugar. Tornar a córrer. Tornar a imaginar de la fotògrafaEl Casal de les Escodines acollirà fins al 30 de juny Les mans i el cos de l'ofici, una mostra de l'associació cultural, creada pels fotògrafs Oriol Segon i Marta Ribes. La mostra és el primer resultat de les trobades fetes amb diferentsdel territori català en els seus tallers i són fotografies amb una mirada artística i documental sobre el treball de les mans i el cos de l'ofici del cistellaire.El projecte visibilitza la destresa i l'habilitat de les, un valor inqüestionable i una font documental de coneixement i saviesa. S'ha fet amb la col·laboració de l'Associació Catalana de Cistellers i Cistelleres de Catalunya i ha comptat amb la participació dels cistellers i cistelleres: Joan Farré (Folgueroles), Mònica Guilera (Vilanova i la Geltrú), Tim Johnson (Vilanova i la Geltrú), Josep Mercader (Torroella de Montgrí), Cinta Subirachs i Magda Armengol del Museu de la Pauma (Mas de Barberans), Miguel Ángel Redón (Badalona) i Roger Chinaud (Ceret).L'exposició va ser a la(febrer 2022) i forma part d', un projecte que vol fomentar i difondre els coneixements tradicionals a través de les arts escèniques contemporànies. Una forma de fer visible el cos i el moviment com a dipòsit i vehicle del coneixement.Última vèrtebra és una associació cultural creada pels artistes, com una plataforma per a la investigació, la creació i la promoció de l'art i la cultura, que té el moviment i el cos com a eix vertebrador de les seves activitats; un espai de creació per relacionar les diferents formes artístiques amb el coneixement i el territori, a través de diferents projectes que articulen aquests elements i faciliten processos de participació, reflexió i debat comunitari.El Centre Cívic Selves i Carner acollirà també fins al 30 de juny l'exposició Retorn. Tornar a mirar. Tornar a jugar. Tornar a córrer. Tornar a imaginar de la fotògrafa Eva Bozzo. Aquesta mostra és un encàrrec de laa la fotògrafa manresana amb motiu de la celebració dels 10 anys de l'equipament, el desembre de 2022 i també es va poder veure al Casal de les Escodines al mes d'abril de 2023.Eva Bozzo Arias, de l'ampli ventall de possibilitats que ofereix la fotografia, es va decantar per la, segurament perquè, tal com ella mateixa expressa, la infància és d'allà on no hagués volgut marxar mai i la fotografia és la seva manera de retornar-hi. El recull de fotografies exposades són part de petites, publicades en el seu moment a diferents revistes de moda infantil d'àmbit internacional.L'editorial de moda és un dels vehicles de laque més llibertat creativa implica, i on es poden desenvolupar petits mons a través d'una sèrie d'imatges. Cadascuna de les fotografies exposades, pertanyen a alguna història concebuda per tornar a jugar, tornar a reviure, tornar a recrear vivències i situacions. Ser-hi, tornar-hi, jugar-hi, pensar-hi. El resultat és un idil·li entre realitat i il·lusió, entre instant i memòria, entre mortalitat i eternitat. Les imatges resultants volen transferir poesia, un joc de fantasia i imaginació, bellesa, color, record, memòria i també nostàlgia.L'exposició al Casal de les Escodines (C/ St. Bartomeu, 50)de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20.40 h, i els dissabtes de 10 a 14 h. L'exposició al Centre Cívic Selves i Carner (C/ Bernat Oller, 14-16) es pot visitar de dilluns a divendres, de 16 a 21 h fins al 23 de juny. La darrera setmana de juny, del 26 al 30 es podrà veure els matins, de 9 a 14 h.Les exposicions al Selves i Carner i Casal de les Escodines es promouen des de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manresa. Les persones o entitats interessades en exposar les seves obres es poden dirigir also a la mateixa regidoria (Passeig Pere III, 27-29).