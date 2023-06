Les persones amb discapacitat tindran més fàcil l'accés al web de l'Ajuntament de Manresa

L'ha incorporat a la seva pàginal'einaque permet aaccedir fàcilment al contingut del web municipal i del portal de transparència. L'eina també està pensada per a persones grans amb dificultat per la lectura o ambDes d'aquest mes de juny, alde la pàgina web de l'Ajuntament hi ha una pestanya de color blau amb el text "" que quan es clica apareixen les noves opcions de navegació per a persones amb discapacitat. Entre aquestes opcions, s'ofereix la possibilitat deamb el teclat, amb la veu, amb sons, amb botons o amb polsador. També hi ha l'opció de simplificar la pàgina web amb. Altres millores passen per canviar eldel web per facilitar la lectura a persones amb dislèxia, modificar la, canviar-les a majúscules, definir lao remarcar totes les paraules que inclouen unper fer-los més visibles, entre altres.La incorporació d'aquesta eina al web és una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa, a través deli del, per donar compliment a la normativa nacional e internacional d'accessibilitat web i de les recomanacions delinSuit Tools® és una solució que millora l'accessibilitat i la, desenvolupada per l'empresai que ha comptat amb la col·laboració de l'associació de persones amb discapacitat múltiple de