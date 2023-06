El CN Manresa es penja quinze medalles al Campionat de Catalunya de natació màster

Resultats dels nedadors del CN Manresa

400 lliures

1. Cots Soldevila, Jaume. 12'25"92 +90 -Rècord Catalunya

50 lliures

6. Guardo Lambea, Óscar. 26"65 +25

1. Granados Urbano, David. 28"29 +50

50 papallona

4. Racero Catalán, Pablo. 28"74 +30

1. Granados Urbano, David. 29"96 +50

200 esquena

2. Racero Catalán, Pablo. 2'37"36 +30

1. Cots Soldevila, Jaume. 6'37"96 +90 -Rècord Catalunya

100 braça

3. Fernández Blanco, David. 1'25"17 +25

12. Egea Muñoz, David. 1'46"00 +50

4x50 estils

3. CM Manresa 2'44"24 +160. Juarros Martínez, Sandra 47"84; Malagarriga Rosa, Anabel 35"91; Gomariz González, Montserrat 41"27; Negro Claret, Maria Josep 39"22

5. CN Manresa 2'19"53 +160. Racero Catalán, Pablo 32"43; Granados Urbano, David 29"84; Fernández Blanco, David 38"10; Egea Muñoz, David 39"16

400 estils

1. Gomariz González, Montserrat. 6'05"96 +50

200 lliures

3. Malagarriga Rosa, Anabel. 2'43"00 +40

5. Guardo Lambea, Óscar. 2'18"95 +25

1. Cots Soldevila, Jaume. 5'54"78 +90 -Rècord de Catalunya

100 Papallona

1. Granados Urbano, David. 1'06"56 +50

4x50 lliures

5. CN Manresa 2'02"13 +160. Racero Catalán, Pablo 27"21; Guardo Lambea, Óscar 26"89; Egea Muñoz, David 39"63; Granados Urbano, David

200 estils

2. Malagarriga Rosa, Anabel. 3'07"31 +40

1. Gomariz González, Montserrat. 2'49"02 +50

2. Racero Catalán, Pablo 2'35"08 +30

50 braça

9. Egea Muñoz, David. 47"37 +50

100 lliures

2. Gomariz González, Montserrat. 1'10"27 +50

4. Guardo Lambea, Óscar. 59"21 +25

Els nedadors delhan aconseguit un total de-vuit ors, quatre plates i tres bronzes- al 38èper a màsters que s'ha disputat aquest cap de setmana a la piscina exterior delAl campionat hi han pres part 544 nedadors de 64 clubs. Per part del CN ManresaJaume Cots, Oscar Guardó, David Granados, Pablo Racero, David Fernàndez, David Egea, Sandra Juarros, Annabel Malagarriga, Montserrat Gomariz i Maria Josep NegroA banda de les medalles, cal destacar els tresper a nedadors de més de 90 anys aconseguits per. També van sumar ors