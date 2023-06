Xàldiga celebra el seu 40è aniversari amb una exposició al Casino

La sala gran delacollirà del 7 de juny al 9 de juliol l'exposició Xàldiga. 40 anys de festa al carrer, una mostra molt visual per explicar el recorregut de l'entitat durant els seus. A l'exposició es podran veure totes les figures deli de la, així com elements de les diferents seccions deEl, la, el, lai elsón només algunes de les bèsties de foc que es podran veure a l'exposició Xàldiga. 40 anys de festa al carrer, una ocasió per conèixer de prop tota laqueté en custòdia i que treu i fa ballar al carrer en dates assenyalades. A més a més, de lestambé s'hi podran veure altres elements de les seccions dels, els, elsi la, sense oblidar les del Correfoc i elL'entitat Xàldiga Taller de Festes es va fundar al'any 1983 a partir d'un grup de joves vinculats a diferents grups com, l'o el, que havien organitzat el primer correfoc de la ciutat l'any 1982. L'èxit de la proposta sorprengué els mateixos organitzadors, que decidits a poder repetir l'experiència, van crear l'entitat.Amb els anys, Xàldiga ha organitzat i consolidat actes com el Correfoc de la, la Mostra, el Correaigua i la. A més a més, també participa a la, a la, la, el, la, lai a altres actes puntuals. L'any 1986, Xàldiga va crear un grup de diables i un grup de tabalers que participen en actes arreu deL'exposició s'obrirà dimecres dia 7 de juny a les 6 de la tarda, moment en el qual assistiran l'alcalde de Manresa en funcions,, la regidora de Cultura en funcions,, la presidenta de Xàldiga Taller de Festes,, i el fundador de l'entitat,