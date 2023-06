Transversal estudia portar el govern municipal a la Fiscalia anticorrupció pel Museu del Barroc

L'empresa que va quedar segona en el concurs de dissent del projecte dedelde, es planteja portar el cas a la, segons ha exposat el seu director general, Eudald Tomasa, en un article d'opinió publicat al NacióManresa El concurs es troba actualment a mans del(TSJC) després que la resolució delno satisfés a l'empresa querellant ni al propi, que van presentar-hi recurs. Després que totes dues parts hagin donar el seu testimoni i hagin aportat les proves que han considerat necessàries, el Tribunal ha de resoldre el cas.Un cop es va donar a conèixer el veredicte d'adjudicació del projecte de museïtzació a l'empresa, Transversal va presentar un recurs a l'Ajuntament sobre els criteris de valoració sobre la proposta guanyadora i d'una tercera empresa,, en què, segons va apuntar Tomasa en roda de premsa , s'havia comès, "com a mínim", "infidelitat en la custòdia de documents", una figura que és penal, a més d'altres faltes administratives. L'Ajuntament no va acceptar el recurs perquè va considerar que s'havia, i l'empresa va portar el cas al Jutjat del Contenciós Administratiu, que li va donar la raó, tot i que va cometre un error "material" al creure que Transversal no havia passat a la segona fase.Des del punt de vista "penal", un camí que encara no ha iniciat Transversal, però que ara amenaça amb emprendre, l'empresa acusa l'Ajuntament d', sense registre d'entrada ni data d'acceptació, un copd'una de les empreses per justificar la seva puntuació., Transversal tenia còpia de tot l'expedient el dia després de l'adjudicació, i es va trobar, posteriorment ja iniciat el procés, que s'hi havien afegit aquests vuit fulls.L'Ajuntament va justificar públicament aquesta incorporació a l'expedient assegurant que era informació suplementària que s'havia demanat posteriorment a l'empresa concursant davant l'enrenou que havia generat l'adjudicació del concurs . "Inicialment, no es van demanat certificats a les empreses ja que totes elles havien subscrit que la informació que, però davant les queixes es va demanar aquesta certificació", van apuntar des del consistori.Transversal ha denunciat altres "irregularitats" en tot el procediment, que ha valorat com a "", però totes elles serien. De manera que Transversal s'agafarà a la presumpta "" per estudiar si ho presenta a la Fiscalia d'anticorrupció.L'afirmació de Tomasa arriba després de les paraules del portaveu del grup d'ERC al govern de Manresa, Pol Huguet , en què assegurava que la denuncia pública que havia fet Tomasa es devia a que portava la comunicació d'un dels partits que es presentaven a les eleccions municipals del passat 28 de maig a la ciutat.