L'Avinent Manresa masculí torna a Primera Divisió després de més de trenta anys

Equip absolut de l'Avinent Manresa que ha assolit l'ascens a Primera Divisió. Foto: CAM

Resultats individuals

100 metres llisos: Isaias Artigas, 1r amb 10"71 (mmp)

200 metres llisos: Biel Cirujeda, 3r amb 22"07

400 metres llisos: Arnau Rovira, 4t amb 49"86

800 metres llisos: Oriol Verges, 5è amb 1'56"01 (mmp)

1500 metres llisos: Jan Bayona, 6è amb 4'03"82

3000 metres llisos, Abel Casalí, 3r amb 8'22"39 (mmp)

110 metres tanques, Biel Salas, 1r amb 14"21

400 metres tanques, Jan Pol Cator, 4t amb 56"84 (mmp)

3000 metres obstacles, Yassin L'Aziri, 8è amb 10'18"25

5000 metres marxa, David Cervelló, 8è amb 29'47"17

Salt de perxa, Martí Serra, 1r amb 4.90m

Salt d'alçada, Ricard Clemente, 5è amb 1.90m

Salt de llargada, Jan Diaz, 1r amb 6,96m

Triple salt, Gerard Acín, 3r amb 13.68m

Llançament de pes, Sergi Cabezon,2n amb 14.34m (mmp i rècord entitat)

Llançament de martell, Adrià Sedano, 2n amb 56.79m (mmp i record entitat)

Llançament de disc, Sergi Garcia, 6è amb 38.01m

Llançament de javelina, Adrià Garcia, 43.76m (mmp)

4x100, Biel Salas, Jan Diaz, Pere Alonso i Biel Cirujeda, 5ens amb 42"91

4x400, Arnau Rovira, Oriol Verges, Abel Casalí i Isaias Artigas, 3ers amb 3'20"32

L'equip absolut masculí de l'ha assolit l'ascens adesprès d'imposar-se en la Final A del Campionat d'Espanya de. Ha estat una matinal on els manresans han portar a terme un octogonal de somni, que els ha portat al més alt dels esglaons el podi, una matinal molt ajustada, on l'Avinent Manresa, ha mostrat des de la primera prova la vàlua de tots els seus atletes, que han aconseguit dos, quatrei moltespersonals.Els tres primers equips classificats, han estat separats per només 4 punts, la primera posició ha estat per a l'Avinent Manresa amb 102 punts; la segona posició per a l'equip local el, amb 100 punts; en tercera posició, elamb 98;ha estat quart amb 95 punts; cinquè, l', amb 87; sisè, elamb 87; setè,80, i ha tancat la classificacióamb 68 punts.El primer record absolut de l'entitat ha vingut de la mà d'en la primera prova de la matinal, el llançament de martell. Amb un llançament de 56.79m, ha aconseguint la segona posició i ha superat així un dels records més antics de l'entitat, exactament feia 48 anys que ningú no millorava la marca de 56.50m que va llançar l'any 1975 l'atleta. L'atleta ha realitzat una magnifica sèrie de llançaments sempre per sobre dels 53 metres.L'altre record absolut, ha arribat de la mà d'un altre llançador,en la prova de pes. Els 14.34m llançats en el darrer intent li han donat la segona posició final i al mateix temps superar l'antic record de 14.14, que ostentava des de l'any 1991, el que havia estat el seu entrenador en els seus inicis, el desaparegut, tècnic durant molts anys de l'entitat.A banda d'aquets dos rècords, cal destacar que els atletes de l'Avinent Manresa, han aconseguir fins a quatre primeres posicions:a la prova de salt en perxa, superant el llistó a 4.90m, Jan Diaz a la prova de llargada amb un millor salt de 6,96m,als 110mt amb 14"21, i també en la prova dels 100mll, on, ha parat el crono en uns magnífics 10"71, que seria un nou record del club, però quedarà en oficiós, al ser atleta d'un club filial, elTambé cal mencionar les marques personals que han aconseguiten els 3.000mll, una cursa ràpida i molt treballada, que l'han portat a parar el crono en 8'22"39, aconseguint la tercera posició final. Marca personal per al jove atleta, en la prova dels 400mt, on ha aconseguit la quarta posició amb uns excel·lents 56"84. Cinquena posició i marca personal peren la prova dels 800mll, on ha portat a terme una excel·lent lectura de la cursa que l'ha permès mostrar-se combatiu fins al final i parar el crono en 1'56"01, i setena posició i millora personal peren la prova de llançament de javelina, aconseguint llançar l'artefacte fins a 43.76m.Però no tot han estat bones noticies, cal esmentar la greu lesió de l'atletaen la prova d'alçada en el seu segon intent sobre 1.95m, que el farà passar per quiròfan els propers dies, i la lesió del velocistaen la darrera posta el relleu 4x100m.Amb aquesta actuació, l'equip masculí ha aconseguit l'ascens a Primera Divisióde no ser-hi, i ho ha fet amb un equip molt jove, que promet un llarg recorregut.