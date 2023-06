El CN Manresa haurà de remuntar dos gols al CN Olot per emportar-se la Lliga Catalana de 1a Divisió (14-12)

Elhaurà de remuntar dos gols ala la piscina Manel estiarte si vol emportar-se el títol de campió de ladesprés de perdre aquest dissabte, 14-12, a la capital de la Garrotxa.Després d'un primer quart en què els manresans semblava havien d'imposar el seu joc, encara que amb el però de lad'ambdós equips, amb un parcial de 3-5, i amb anotacions bagenques de, dos,, va venir la reacció dels locals que aconseguiren arribar a la meitat del partit per davant en el marcador, 8-7. Els dos gols dels de Torilo anotats per Serra i Noguera.La rivalitat dels dos millors equips de la lliga es feia evident, així com la igualtat. El tercer parcial va ser per als de la Catalunya Central, 2-3, i s'empatava el partit a manca dels darrers vuit minuts, després de ser dos gols per sota, 10-8. Els golejadors del CN Manresa en aquest quart van ser, amb dos.Tot estava per decidir. Només amb dotze segons de joc del darrer període, Fernàndez, tornava a posar. Va ser un miratge, ja que en no res, els garrotxins se situaren 13-11, que el mateix Fernàndez ajustava a 13-12. Els de casa, però, responien per sentenciar amb el 14-12 final, i deixar el títol per decidir en elde la propera setmana a Manresa.