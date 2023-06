Més de 3.500 persones participen a una Fira ViBa 100% bagenca

La Fira del Vi del Bages, la2023 ha batut tots els registres d'afluència de participants que havia aconseguit fins ara. Entre lade divendres i les dues jornades del cap de setmana de Fira pròpiament dita, amb les parades i activitats al, lahaurà repartit unes 3.000 copes per a triar entre tastos de més de cent referències vinícoles.A aquesta xifra s'hi ha de sumar els més de dos-cents visitants que van tenir elsel cap de setmana passat i una xifra similar que aquests matins han pogut fer visites alde la comarca. Tot plegat sense descuidar el centenar de comensals del Sopar de la Fira, dimecres passat, al Mas de la Sala de Sallent , i les incomptables consultes alsque, posats en programa, conduïen els clients per l'aroma, la textura i el gust dels millors caldos del Bages.De fet, dissabte al vespre la DO Pla de Bages va haver de fer un viatge extraordinari a laa buscar més copes perquè poc després d'haver obert ja s'havien exhaurit. "Bé, de fet en teníem poques al Casino perquè com que hi haviano ens volíem arriscar a que se'ns mullessin les caixes", ha explicat, responsable de comunicació del. "Però tot i així, tant divendres com dissabte hi va haver", ha aclarit. Cal tenir en compte que en l'edició passada es van repartir unes 2.000 copes, mil menys que enguany.Farré també ha volgut destacar que enguany hi ha hagut parades de productors del, "per donar coixí al tast", i que no només els cellers i els productors són de la comarca, sinó que "hem fet un esforç perquè totes les actuacions de l'escenari siguin amb" i, fins i tot, les empreses subministradores dels serveis i les instal·ladores, també. "Diria que ho hem aconseguit gairebé al 100%", ha mostrat Farré, que també ha volgut incidir en "la" de gènere en les actuacions.La Fira, a més, ha estrenat"que servirà per als propers anys". "Ens estem plantejant, també, que serveixi per a la", ha explicat. Així es donarà continuïtat al calendari relacionat amb el vi al Bages, en uns certàmens que cada vegada "tenen més visites de gent de".