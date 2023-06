Les Escodines enrama els carrers amb la vista posada al proper cap de setmana

Dinar de Sant Mateu al carrer Aiguades, aquest diumenge. Foto: Fem Barri

dedeja són aquí. Aquest dissabte, veïns de la plataformahan enramat els principals carrers per deixar-ho tot llest per als actes que es comencen a celebrar aquest diumenge, amb elal carrer Aiguader, però que viuran el gruix d'actes central el proper cap de setmana.Fem Barri organitza divendres que ve a partir de les 8 del vespre unade la botiga de, com a preludi del tradicional. Tots dos actes es faran al carrer Escodines. A les 11 de la nit, a la plaça Sant Ignasi tindrà lloc lesamb. L'endemà dissabte a la tarda, a la plaça del Salt se celebrarà una tarda de, i diumenge al migdia, de nou a la plaça Sant Ignasi, serà l'hora del vermut ambPer part de l', l'Aula del Coneixement portarà dimarts a les 5 de la tarda alla xerrada Manresa mira el Riu a càrrec de. Dissabte, a les 6 de la tarda al mateix Casal, elparlarà de les. A la mateixa hora, però al carrer Divina Pastora, l'oferirà un espectacle infantil. Al mateix punt, a les 8 del vespre, s'hi podrà veure l'espectacle deTal com som, i tancarà els actes de dissabte l'Diumenge a les 6 de la tarda al pati del Casal de les Escodines, lainterpretarà L'hort de Can Pitrocs. Al finalitzar, sobre les 7 de la tarda, hi haurà. Per finalitzar el programa de les Enramades, a partir de les 8 del vespre hi haurà el concert a càrrec dels integrants del, organitzat per l'Ajuntament.Ja el següent diumenge, 18 de juny, a les 6 de la tarda, es farà la festa d'